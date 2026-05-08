Nakon aprilskog sloma Kraljevine Jugoslavije 1941. godine i okupacije zemlje od strane sila Osovine, grupa jugoslovenskih oficira i vojnika okupila se na prostoru Ravne gore, gde su počeli prvi pokušaji organizovanja otpora okupatoru.

U središtu tih događaja nalazio se đeneral Dragoljub Draža Mihailović, oficir jugoslovenske kraljevske vojske koji je odbio da prihvati kapitulaciju države i vojske.

Simbol otpora i nepristajanja

Prema brojnim svedočenjima i zapisima, upravo je na prostoru Ravne gore i planine Ozren u proleće 1941. godine izgovorena čuvena rečenica koja je kasnije postala simbol Ravnogorskog pokreta:

„Odbijam kapitulaciju, ta reč ne postoji u srpskom jeziku.“

Među pristalicama Ravnogorskog pokreta ona je ostala simbol nepristajanja na okupaciju i vojni slom zemlje.

Formiranje Ravnogorskog pokreta

Na Ravnoj gori tokom leta 1941. počelo je organizovanje Jugoslovenske vojske u otadžbini, poznate i kao Ravnogorski pokret.

Pripadnici pokreta sebe su smatrali nastavkom legalne vojske Kraljevine Jugoslavije i ostali su lojalni kralju Petru II Karađorđeviću i vladi u izbeglištvu u Londonu.

Tokom rata Ravnogorski pokret prošao je kroz različite faze - od gerilskih akcija protiv okupatora do kasnijih sukoba sa partizanima i političkih sporova koji i danas izazivaju podele u regionu.

