Terenac marke "kia", čiji je nestanak prijavljen u poslednja 24 sata, pronađen je demoliran u mestu Gornja Gorevnica kod Čačka. Vozilo za kojim je bila raspisana potraga ostavljeno je nasred puta, sa izbušenim gumama, polupanim staklima i retrovizorima, kao i rasečenim sigurnosnim pojasevima.

Pretpostavlja se da je vozilo ukradeno, a potom namerno demolirano.

- Automobil je bukvalno stopostotno razvaljen. Sva stakla su polupana, gume isečene, retrovizori odvaljeni. Unutra je ostala i palica kojom je, kako se sumnja, sve lomljeno. Pored puta su pronađeni i šrafcigeri kojima su, verovatno, bušene i sečene gume - kaže za RINU jedan od meštana koji je zatekao vozilo.

Prema prvim nezvaničnim informacijama, sumnja se da su automobil otuđile četiri mlađe osobe koje su se vraćale sa Ravne gore, i da su ta lica najverovatnije bila pod dejstvom psihoaktivnih supstanci.

Kako se pretpostavlja, nakon što je na vozilu pukla guma, automobil su ostavili na kolovozu, a zatim počeli da ga uništavaju. Stepen oštećenja ukazuje na pravi vandalski pir, jer je vozilo značajno oštećeno.

Okolnosti ovog nesvakidašnjeg incidenta se utvrduju, a na lice mesta je pozvana šlep služba koja da ukloni uništeni automobil sa puta.

