Nakon brutalnog bombardovanja Beograda 6. aprila 1941. godine, kada je nacistička Nemačka započela napad na Kraljevinu Jugoslaviju, usledio je i odgovor jugoslovenskog vazduhoplovstva.

Malo poznat detalj iz Aprilskog rata jeste da su piloti Kraljevskog jugoslovenskog ratnog vazduhoplovstva nekoliko dana kasnije izveli bombardovanje nemačkih ciljeva u austrijskom gradu Gracu.

Napad kao odgovor na razaranje Beograda

Napad na Grac izveden je kao odgovor na nemačko razaranje Beograda, u kojem su stradale hiljade civila i uništen veliki deo grada.

Jugoslovenski piloti poleteli su uprkos ogromnoj nadmoći nemačke avijacije i teškoj situaciji na frontu. Mete su bili vojni i infrastrukturni objekti u Gracu, jednom od važnih centara Trećeg rajha u tom delu Evrope.

Herojstvo jugoslovenskih pilota

Iako vojno ograničenog efekta, akcija bombardovanja imala je veliki simbolički značaj i predstavljala je pokazatelj da se Jugoslavija ne predaje bez otpora.

Mnogi piloti koji su učestvovali u Aprilskom ratu kasnije su poginuli ili završili u zarobljeništvu, dok su njihova imena decenijama ostala u senci većih ratnih narativa.

Danas se napad na Grac često pominje kao jedan od simbola otpora i hrabrosti jugoslovenskih pilota tokom aprilskih dana 1941. godine.

Izvor: Pogled.me/Miroslav Zavidović

