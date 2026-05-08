Osam godina nakon streljanja đenerala Dragoljuba Draže Mihailovića, u srpskoj emigraciji i dalje je živelo snažno sećanje na komandanta Jugoslovenske vojske u otadžbini.

Jedno od najpoznatijih i najemotivnijih svedočenja ostavio je Sveti Nikolaj Velimirović, jedna od najuticajnijih ličnosti u istoriji Srpske pravoslavne crkve posle Svetog Save, koji je 18. jula 1954. godine u crkvi Hristovog Vaskrsenja u Čikagu održao govor posvećen Draži Mihailoviću.

„Položio je život za narod svoj“

U besedi koja je kasnije često prenošena među srpskom emigracijom, Sveti Nikolaj govorio je o Draži ne samo kao vojniku i komandantu, već i kao čoveku duboke vere.

„Pokojni Draža Mihailović pokazao je najveću ljubav dostupnu sinovima čovečijim time što je položio život svoj za narod svoj“, rekao je tada Sveti Nikolaj.

Govoreći o njegovom privatnom životu i karakteru, vladika je istakao da je Draža bio duboko pobožan čovek koji se molio, postio i držao pravoslavne običaje.

Simbol stradanja i otpora

U godinama nakon Drugog svetskog rata ime Draže Mihailovića među delom srpske emigracije dobilo je gotovo mitski status. Mnogi su ga doživljavali kao simbol stradanja, otpora i vernosti kralju i otadžbini, dok je komunistička Jugoslavija decenijama njegov lik predstavljala isključivo kroz optužbe za izdaju i saradnju sa okupatorom.

Posebno su ostale upamćene završne reči iz besede u kojima je Sveti Nikolaj govorio o istorijskom nasleđu Draže Mihailovića.

„Njegova mučenička smrt stvorila je oko njegovog imena oreol svetog ratnika“, poručio je vladika.

Izvor: Pogled.me/Miroslav Zavidović

Bonus video: