"Svakako ćemo odluku imati za desetak dana. Nema zamki kada su izbori u pitanju. Tu narod, ljudi odlučuju o tome kakvu budućnost žele i kome hoće da je povere. Ja mislim da su izbori veoma važna stvar. Kao što sam uvek govorio da država nije igračka, tako su izbori strašno važni, uvek", rekao je Vučić gostujući u utorak uveče na TV Infomer.

Dodao je da građani, birajući svoju budućnost, moraju da izaberu one ljude koji će na najbolji način interese zemlje da čuvaju i štite. Dodao je da je mnogo urađeno, da se jedan ekonomski ciklus pokazao kao izuzetan kada je reč o stvarnim rezultatima, ali da silom prilika i promenom okolnosti u svetu morate mnoge stvari da menjate, da ubrzavate, da raskrstite sa nekim stvarima.

"Izbori su trenutak istine za svakoga ko se bavi ovim poslom, ali to je pre svega pitanje za budućnost zemlje i za budućnost ljudi, a ne za nas", istakao je Vučić.

On je naveo da to nije pitanje njegove sudbine, lične ili bilo koga drugog, već da je to pitanje miliona ljudi u ovoj zemlji. Predsednik Srbije izjavio je da će izbori biti ove godine, onda kada to bude bilo najpovoljnije za državu.

"Izbori će biti ove godine, onda kada to državu najmanje bude bolelo, kada to bude za državu najpovoljnije", rekao je Vučić.

Istakao je da država nije igračka i da država mora da bude dovoljno i ekonomski i politički snažna, kao i da ima dobro rukovodstvo koje će znati da se suprotstavi rušenju države.

Uskoro najbitnija poseta

Predsednik Vučić je istakao da će u njegovom profesionalnom životu predstojeća poseta Kini biti najvažnija pre svega zbog građana Srbije, dodajući da će kineski predsednik Si Đinping za mesec dana primiti predsednika SAD Donalda Trampa, predsednika Rusije Vladimira Putina i njega.

"U mom profesionalnom životu svakako će to biti najvažnija poseta zbog građana Srbije. To će biti poseta od pet ili šest dana. Državna, zvanična poseta. Veliki kineski predsednik, naš prijatelj Si Đinping, u mesec dana primiće i Trampa i Putina i mene", rekao je Vučić.

Naveo je da će se tokom posete razgovarati o robotici, veštačkoj inteligenciji, vojno-tehničkoj saradnji, daljoj ekonomskoj saradnji, infrastrukturnoj, ali i o znanju i kako da obezbedimo škole i znanje za naše ljude u različitim oblastima. Vučić je najavio da će u naredne dve do tri nedelje pokrenuti portal na kojem će građani moći da prijave bahate funkcionere i dodao da je to problem o kojem mu ljudi pišu svakodnevno.

Dodao je da da poštuje ljude koji su bogati ukoliko su to na pošten način stekli i da je u tom slučaju reč sigurno o sposobnim i vrednim ljudima. Istakao je da su za zemlju suštinski važni rezultati, ali da je za poverenje ljudi borba i pobeda nad tim "znaš ti ko sam ja" važnija od svega. Visoke cene nafte ostaće dugoročni trend, naveo je Vučić i dodao da Srbija mora da diversifikuje izvore energije i razmotri ulaganja u zelenu energiju, po uzoru na Francusku. "Francuska ima viškove električne energije, ima ključnu prednost i uspeva da se izbori sa ne lakom ekonomskom situacijom samo zahvaljujući nižoj ceni električne energije", rekao je Vučić gostujući i dodao da moramo da donosimo odluke na vreme, jer bez stabilne i jeftine energije nema ni industrijskog razvoja.

Istakao je da su procene MMF-a da naša zemlja beleži stabilan privredni rast i postepeno smanjuje jaz u odnosu na razvijene evropske ekonomije, uprkos globalnoj krizi. Vučić je naveo da je stopa rasta Srbije oko tri odsto, dok je prosečan rast u prethodnim godinama, uključujući period pandemije i drugih kriza, iznosio između 2,6 i 2,7 odsto.

Ukazao je da, istovremeno, pojedine razvijene zemlje beleže rast ispod 0,5 procenata, što znači da Srbija kumulativno sustiže najrazvijenije, odnosno smanjujemo razliku. Predsednik je rekao da smo do sada, kako bi ublažili posledice krize, potrošili više od 100 miliona.

Srbija sprovodi nove reforme

Vučić je istakao da Srbija morati da sprovede nove reforme, uključujući i racionalizaciju državne uprave. Naveo je da država trenutno balansira između očuvanja fiskalne stabilnosti i kontrole inflacije, jer, kako je ukazao, ako pustimo rast cena, inflacija može da pojede standard građana za nekoliko meseci.

"U svakom slučaju, još mnogo toga ćemo morati da menjamo, moraćemo da ubrzavamo digitalizaciju zemlje, uvodimo robotiku i da idemo sa daljim data centrima", istakao je Vučić.

On je posebno ukazao na značaj digitalizacije, razvoja data centara i veštačke inteligencije i naveo da će Srbija uskoro imati tri superkompjutera, što predstavlja stratešku prednost u regionu.

Inflacija u Srbiji manja nego u Evropi

Vučić je rekao da je u poslednjem mesecu stopa inflacije bila 3,3 odsto i da je u većini zemalja EU veća nego u Srbiji, i ukazao da su na godišnjem nivou u Srbiji najviše skočile cene lekova i najavio da će neke stvari morati da se menjaju.

Predsednik Srbije je naglasio da je za Evropu poslednji trenutak da uhvati korak sa produktivnošću Kine. Vučić je rekao da je u današnjoj Evropi cilj da živimo lepo i da to potraje i kao primer naveo da su današnja očekivanja da se na odmore ide više puta godišnje. "Nekada je bio uspeh kada neko ode jednom na more, sad dva do tri puta. Sa takvom produktivnošću, je l' vi stvarno mislite da možemo da pobedimo Kinu?" upitao je Vučić. Naveo je da Evropljani, uključujući i Srbiju, rade mnogo manje od Kineza i Amerikanaca.

"Jedna od stvari je da radimo mnogo manje i od Kineza i od Amerikanaca. Prvo, ljudi ne znaju, Amerikanci su izuzetno vredni ljudi, imaju mnogo imigranata koji se bore za svoje ostvarenje američkog sna, a Kina je ispred i jednih i drugih", rekao je Vučić.

Đokić voli slavu i moć

Predsednik Srbije kazao je da je rektor Beogradskog univerziteta Vladan Đokić neko ko voli slavu i moć i dodao da je veoma razočaran njegovim odnosom prema dijalogu i državi. Vučić je, odgovarajući na pitanje da li mu deluje da je Đokić neko ko bi mogao da vodi državu i da rešava ekonomske probleme, kazao da ne smatra da Đokić uopšte misli da se hvata u koštac sa problemima.

"On je neko ko voli slavu i ko voli moć, a neka ljudi sami procene. Ja sam veoma razočaran njegovim odnosom prema dijalogu, njegovim odnosom prema državi, njegovim odnosom prema studentima koji drugačije misle, njegovim odnosom prema obrazovanju, njegovom neposvećenošću, neradom. A naravno, na ljudima je da to procene", rekao je Vučić.

Dodao je da su blokaderi favoriti, da imaju četiri miliona nalepnica.

"Mi stvarno ne možemo nalepnicama da odgovorimo", naveo je Vučić.

Ko će nastaviti Vučićevu viziju?

Na pitanje da li sprema nekoga da nastavi i prati njegovu viziju, Vučić je kazao da ima više njih i da ih sve sprema.

"Miloš (Vučević) je predsednik stranke (SNS), imaju zaista više fantastičnih ljudi. Ali ja vidim već sada, i neću ja da im govorim, hoću da oni zaključe: ima ljudi koji su već mislili da treba da budu lideri te stranke i da misle, jednog će da drže Amerikanci, drugog će da drže Rusi, trećeg će da drže ne znam ko. A ne vide da ih narod ne oseća kao svoje. Zato što ne razumeju narodnu muku, ne mogu to da razumeju", rekao je Vučić.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je projekat novog porodilišta u Nišu sinoć dobio građevinsku dozvolu i najavio da će za nekoliko dana biti otvoren novi zdravstveni centar u Prokuplju.

"Dakle, idemo - porodilište u Nišu, porodilište novo u Beogradu, da nam majke sa divnim sećanjem, ne samo zbog rođenja deteta, već i zbog uslova u kojima su provele vreme, mogu da pamte to što im je najvažnije u životu", rekao je Vučić.

On je istakao da je u zdravstvo najviše uloženo, ali da mu je žao što u toj oblasti ljudi ne vide rezultate. Predsednik Srbije je istakao da je naša zemlja danas 20 puta snažnija nego što je bila pre 15 godina i dodao da bi, da Srbiju sada napadne neka sila kao što je bila napadnuta 1999. godine, Srbija oborila 200 do 250 aviona, a ne dva ili tri.

"I zato nas niko više nikada neće napasti. Ali, zato moramo da dalje jačamo i da dalje napredujemo po tom pitanju. Inače, nemojte da mislite da nas ne bi pregazili kao bubašvabu da nismo mnogo jači", istakao je Vučić.

Dodao je da sada Vojska Srbije jaka zahvaljujući parama zarađenim u fabrikama i podsetio da je za vreme prethodne vlasti Srbija imala istopljene tenkove, a sada ima jaku vojsku. Dodao je da je Vojska Srbije sada jaka što pokazuje, između ostalog, i to što je od Izraela dobila neka od najmoćnijih oruđa u svetu. Predsednik je ukazao da je pitanje Kosova i Metohije vraćeno za pregovorački sto.

"Srbija jeste jedna i jedinstvena, uz sve probleme koje imamo. Vratili smo Kosovo za pregovarački sto, i dalje imaju problem sa tim posle 18 godina od kad je najveći deo najrazvijenijeg dela sveta priznao nezavisnost", rekao je Vučić.

Ljudima sam obećao mir

Dodao je da mu jedni govore da se otarasi KiM, a drugi hoće u rat i istakao da on ne želi da zemlju vodi u rat, jer je ljudima obećao mir.

"Sad bismo imali sa čime da idemo u rat, ali ja neću da idem u rat, jer sam obećao ljudima mir i hoću da zemlja ide napred", naveo je Vučić.

Dodao je da je on odgovoran za sve radnike u namenskoj industriji Srbije. Podsetio je da je nedavno pričao sa ambasadorom Islamske Republike Iran Mohamedom Sadekom Fazlijem i ocenio je da je to bio odličan razgovor, podsetivši da Srbija svakodnevno sarađuje i sa Izraelom.

Govoreći o vojnom savezu Zagreba, Tirane i Prištine, Vučić je rekao da nikada nećemo dobiti odgovor zašto su formirali taj savez i dodao da je Zagreb bio taj koji je insistirao na vojnom savezu sa Prištinom i Tiranom. Upitao je i zašto Zagreb čuva ljude koji su u Srbiji pravili haos i koji se terete i zbog terorizma.

"Samo mi objasnite to i što stalno komentarišu srpsko naoružanje? Što držite ljude pod svojom kontrolom i pod svojom zaštitom koji su optuženi za najteža dela, uključujući terorizam u našoj zemlji, za koji im je izdata crvena poternica? Što to radite?", zapitao se Vučić.

Rusija ne razume kroz šta Srbija prolazi

On je rekao da je Srbija uvela sankcije Rusiji, bio proglašen za najvećeg demokratskog lidera sveta.

"Ali bih ja izneverio dušu našeg naroda. A ovako sam bar pokazao da sam bio u stanju četiri i po godine da se borim za dušu svog naroda", rekao je Vučić.

On je ocenio da je Srbija izgubila mnogo prilika zbog neuvođenja sankcija Rusiji i dodao da nije siguran da Rusi razumeju pod kakvim pritiscima je bila naša zemlja. Velike sile, kako je rekao, uključijući SAD, Rusiju, Nemačku i druge, podrazumevaju da se čini ono što oni očekuju. "Ako prvi put nešto ne učiniš, odmah nisi dovoljno dobar", dodao je Vučić.