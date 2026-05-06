- Udarali su me, tukli su me nemilosrdno. Vukli su me, pokušavali su da me izvuku iz kancelarije. Tukli su i medicinsku sestru.

Ovo su reči Miroslava Gudžića iz Dobrotina, kojeg je pretukla grupa Albanaca u Domu zdravlja u Donjoj Gušterici.

On tvrdi da je do incidenta došlo nakon što je na putu Dobrotin - Gušterica automobil marke „golf“ preticao kolonu vozila i skoro ga udario.

- Ablendovao sam kako bih ga obavestio da ćemo se sudariti. Stao sam, on je prošao pored mene. Nastavio sam put i kod jedne raskrsnice neko je moj auto udario sa zadnje desne strane. Zastao sam da vidim ko je to i video sam troje mladih Albanaca. Nešto su dobacivali iz auta, nisam znao ko su - priča Gudžić, i dodaje da se zatim pojavio i automobil koji ga je umalo udario na putu.

On je, opet, pokušao da nastavi put i izbegne sukob ali mu je Albanac preprečio put automobilom.

- Nekako sam uspeo da izbegnem tu blokadu i krenuo sam u ulicu prema Domu zdravlja, u nadi da će oni odustati od svoje namere. Nastavili su da me prate. Mislim da su bila tri vozila, ne sećam se, u jednom trenutku na retrovizoru video sam tri vozila. Prvi je bio „opel korsa“, zatim „golf“ bele boje i „golf“ crne boje - kazao je on, i dodao da je zatim ušao u prostorije Doma zdravlja u Donjoj Gušterici, gde je pokušao da se skloni.

- Njih šestorica su upali, počeli da me tuku i izvukli su me napolje. Tu je bila jedna radnica ili medicinska sestra koja je pokušala da me odbrani, i nju su napali. Možete zamisliti, žena je samo pokušala da me odbrani. Onda su me izvukli vani i tukli su me - naglasio je Gudžić, i istakao da napadače ne poznaje, te smatra da je jedini motiv za napad taj što je Srbin.

- Psovali su mi srpsku majku, pretili su mi da će me pronaći bilo gde i psovali su me sve vreme. Pretili su, urlikali su, nikad u životu nisam video toliko mržnje i toliko krvološtva u očima ljudi. Njihove oči su monstruozne - ispričao je Gudžić.

Kancelarija za Kosovo i Metohiju osudila je napad na Miroslava Gudžića u Donjoj Gušterici, ističući da je reč o još jednom pokazatelju pogoršane bezbednosne situacije u srpskim sredinama i podizanja međuetničkih tenzija.

Ističe se da ovaj etnički motivisani incident dolazi nakon niza antisrpskih postupaka režima u Prištini, kao i napada na Srbe koji ostaju nerasvetljeni ili neadekvatno sankcionisani, što stimulativno utiče na izgrednike koji Srbe tretiraju kao mete.



Kako je naveo Gudžić, pored telesnih povreda, duhovno je posrnuo, ali takođe ističe da se ne boji.

- Telesno - veoma sam loše, povređen sam. Psihički - takođe veoma loše, duhovno posrnulo, ali ne bojim ih se. Ne bojim se njih, ne bojim se i da se opet sretnemo - poručio je on.