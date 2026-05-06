Iako je godinama važila za prvu perjanicu tajkunskih medija, informacija koju je objavio portal Direktno da će Žaklina Tatalović, reporterka blokaderskog N1, biti na takozvanoj studentskoj listi izazvala je, kako saznajemo, pravi razdor u opozicionim redovima.

Očigledno je da čak ni blokaderi ne žele da vide Tatalovićevu na „svojoj“ listi. Veoma burno je reagovala i Ana Martinoli, profesorka sa Fakulteta dramskih umetnosti, koja je kritikovala ponašanje uredničkog tima N1.

„Ukoliko je informacija tačna, onog momenta kada je poziv prihvatila morala je da obavesti urednike i da više ne bude reporterka/novinarka zadužena za praćenje studentskog pokreta/protesta. Ako su urednici znali, pa je slali na zadatke, to je dodatni nivo problema“, napisala je Martinoli na društvenoj mreži „Iks“.

Da podsetimo, o kandidaturi Žakline Tatalović se spekulisalo prethodnih nekoliko meseci, a kako navode izvori bliski Junajted grupi, Tatalovićeva je prihvatila poziv takozvane studentske liste i njeno ime će biti na spisku kandidata za predstojeće izbore.

Sa druge strane, to znači i da nije realno da Žaklina i dalje radi u novinarstvu, jer se gubi kredibilitet neutralnog izveštavanja. U tom slučaju može da postoji ozbiljan sukob interesa.

Izmislila da je unuka akademika

Žaklina Tatalović je u više navrata izjavljivala da je unuka akademika Nikole Hajdina, a posebno je na tu temu govorila početkom februara prošle godine kada je izveštavala sa protesta „1, 2, na 3 mosta“ u Novom Sadu. Međutim, Žaklinu je demantovao prof. dr Rade Hajdin, sin Nikole Hajdina, koji je zahtevao se od redakcije N1 da se koriguje vest u kojoj Žaklina Tatalović priča o „svom dedi Nikoli Hajdinu“.

„Ja sam sin jedinac moga oca i imam tri sina koji su jedini unuci moga oca. Ja gospođu Tatalović ne poznajem i nikada je na nekom porodičnom skupu nisam video“, navodi Rade Hajdin.