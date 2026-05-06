Politika
Ružić hoće saradnju sa blokaderima: Odmetnuti socijalista nastavlja da se šlihta opoziciji
Ukoliko ovako nastavimo, a izgleda da to ide u tom smeru, teško da će SPS preživeti pad Vučića, zaključio je Ružić
Prethodna vest
Potpredsednik Glavnog odbora Socijalističke partije Srbije nastavio je da se nudi blokaderima, i izjavio je da ne želi na zajedničku listu sa SNS-om, kao i da ga zanima samo Srbija posle Aleksandra Vučića.
Tokom gostovanja na televiziji Belle Amie Ružić je ponovo kritikovao Srpsku naprednu stranku, govoreći da ne želi da bude u partiji koju su ponižavali koalicioni partneri.
- Dakle, ne možete da dozvolite da vas čovek koga ste tretirali kao zajedničkog kandidata i 2017. i 2022. zbog političkog dogovora, zbog političke stabilnosti u Srbiji, koji je, zahvaljujući SPS-u, pobedio dominantno u prvom krugu izbora, dakle bez tih glasova on to ne bi uspeo, da ne dobijete ni reč zahvalnosti za tako nešto. Ja sam rekao u više navrata da mi ne pada na pamet da budem na listi sa Srpskom napadnom strankom, jer je to pogubno po SPS. Očigledno, da bismo došli do normalnosti, studenti izgleda treba da pobede da bi Srbija pobedila - kazao je Ružić.
Govoreći o predstojećim izborima, istakao je da će „doći do promena, ali da se nada ne i do krize ili nasilja“.
- Zato se i zalažem da SPS ima svoju listu. Samostalno, bez ikakvih satelita i da promeni narativ, odnosno da se otvori prema svima. Dakle, kaže okej, idemo na izbore, nakon izbora razgovaramo sa svima. A ne idemo na izbore, ali mi smo samo za ovu priču i mi, ono, fatalizam, umiremo, nestaje Srbija ako ne bude tako i tako dalje, ali da bude na listi studentskoj, naravno da ne, a da sarađuje s bilo kim, pa i sa studenskom listom nakon izbora, to bi valjda bilo u skladu s demokratskim principima - rekao je socijalista.
Ipak, Ružić je na kraju morao da prizna da će SPS teško preživeti bez Vučića.
- Uvek su za nas govorili da smo kao bubašvabe i da možemo i atomsku bombu da preživimo. Međutim, i na žalost našu, ja mislim da ukoliko ovako nastavimo, a izgleda da to ide u tom smeru, teško će SPS preživeti pad Vučića - zaključio je Ružić.
Ubedljiva pobeda na lokalnim izborima je Pirova
- Ako živimo u normalnom društvu, zašto je potrebno da imamo tuče na izborima, zašto je potrebno da imamo čitavu logistiku, belu tehniku koja se dostavlja, infrastruktura iz svih mogućih gradova, Beograda, Kragujevca, koja je prisutna na terenu po dva meseca da bi se obezbedila pobeda, i onda dođete i pobedite, i zato sam rekao da je to Pirova pobeda - poručio je Ružić nedavno.
PROČITAJTE KLIKOM OVDE NAJVAŽNIJE AKTUELNE VESTI
Možda vas zanima
Politika
Najnovije
Politika
Najčitanije
6min
"Marketinški trik..." Ilda Šaulić bez dlake na jeziku o skandalu Dare Bubamare, sve raskrinkala!
1H
Vučić se juče sastao s predstavnicima MMF-a: Uprkos globalnoj neizvesnosti, Srbija uspeva da održi dobru fiskalnu poziciju
1H
Blokaderi zaratili zbog Žakline: Leti perje posle vesti da će tajkunska novinarka biti na takozvanoj studentskoj listi
20H
Nato država stala na stranu Srbije! Ne priznaju lažnu državu: Naš stav iz 2007. godine ostaje na snazi
24H
"Potpisali smo papire za razvod" Katarina Lazić iskreno o krahu ljubavi: "Ništa me ne veže za njega"
Dnevni horoskop
Vremenska prognoza
Galerije
Kursna lista
|Valuta
|Buying (RSD)
|Middle (RSD)
|Selling (RSD)
|EUR
|117,03
|117,38
|117,73
|USD
|100,2
|100,5
|100,8
|CAD
|73,52
|73,74
|73,96
|AUD
|71,64
|71,85
|72,07
|GBP
|135,42
|135,83
|136,24
|CHF
|127,68
|128,06
|128,45
Anketa
Da li se pridržavate posta?
Komentari (0)