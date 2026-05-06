Vučić se juče sastao s predstavnicima MMF-a: Uprkos globalnoj neizvesnosti, Srbija uspeva da održi dobru fiskalnu poziciju
Naglasio sam da prema prvim procenama privredni rast naše zemlje može da dostigne rezultate koji će biti bolji od projektovanih, i pored opreznog pristupa koji imamo u ovakvim predviđanjima, navodi predsednik Vučić
Predsednik Aleksandar Vučić sastao se juče s predstavnicima Misije Međunarodnog monetarnog fonda u Srbiji sa šeficom Misije Anet Kjobe na čelu, i istakao da Srbija, uprkos rastućoj globalnoj neizvesnosti, uspeva da održi dobru fiskalnu poziciju, visok nivo deviznih rezervi i da vodi odgovarajuću monetarnu politiku.
Vučić je na Instagramu naveo da je imao važan i sadržajan sastanak s predstavnicima MMF-a i šeficom Misije u Srbiji Anet Kjobe, na kojem su, kako je rekao, razmotrili globalne ekonomske izazove, njihov uticaj na Srbiju, kao i aktuelna makroekonomska kretanja, izglede i rizike.
Rekao je da je sumirao neke od rezultata u sprovođenju reformi u okviru ekonomskog programa koji podržava MMF kroz aktuelni Instrument za koordinaciju politika, a razgovarali su i o predlozima novih reformskih ciljeva.
„Istakao sam da Srbija, uprkos rastućoj globalnoj neizvesnosti, uspeva da održi dobru fiskalnu poziciju, visok nivo deviznih rezervi i da vodi odgovarajuću monetarnu politiku uz odgovoran pristup prema javnim finansijama, jačanju investicionog ambijenta i sprovođenju reformi“, naveo je Vučić.
On je rekao i da su razmenili mišljenja o globalnim ekonomskim izazovima i njihovom uticaju na region, pogotovo u svetlu visokih cena energenata i poremećaja na svetskom tržištu, uz ocenu da je važno nastaviti s politikom stabilnosti, ali i hrabro ulagati u budućnost, uz rad na unapređenju konkurentnosti Srbije.
„Naglasio sam da, prema prvim procenama, privredni rast naše zemlje može da dostigne rezultate koji će biti bolji od projektovanih, i pored opreznog pristupa koji imamo u ovakvim predviđanjima“, rekao je Vučić.
Kao jedan od ključnih pokretača rasta u narednom periodu, istakao je ulaganja vezana za organizaciju specijalizovane izložbe Ekspo 2027, čiji će Srbija biti domaćin.
Podsetio je da fiskalna politika ostaje stabilna i usmerena na kontrolu deficita, dok je javni dug u padu.
Gradimo sigurnu, stabilnu i prosperitetnu Srbiju
Posebno je predsednik naglasio da su javne investicije visoke i usklađene s očuvanjem stabilnosti javnih finansija, što ih, kako je rekao, čini jednim od ključnih oslonaca daljeg ekonomskog rasta.
„Verujem da će saradnja s MMF-om i u narednom periodu, kroz nastavak uspešne realizacije aranžmana, biti snažan oslonac našim naporima da gradimo sigurnu, stabilnu i prosperitetnu Srbiju“, naveo je Vučić.
