Upozorio je i na potrebu unutrašnjih promena u stranci, navodeći da će bez toga SNS izgubiti snagu i podršku.



-Ne postoji ništa važnije od ideala i ideje. To sam rekao još pre 14 godina i stojim iza toga i danas. Ne zbog toga što sam ja u pitanju, već zbog toga što znam za šta se borimo i šta želimo da ostavimo Srbiji.

Rekao sam tada i ponoviću – sam ću otići, neće me oni pobediti. Tako će i biti. Kada ja budem odlazio, mnogi će se boriti oko mog nasleđa.

Ali želim da ukažem na jedan problem. Srpska napredna stranka ima mnogo divnih ljudi, domaćina i vrednih članova i jeste najjača politička organizacija na jugoistoku Evrope. Međutim, postoji 20 do 30 odsto onih koji se ponašaju bahato, pokazuju moć i zloupotrebljavaju pozicije.

Ja, na primer, ne koristim rotacije osim u izuzetnim situacijama, kada je to zaista neophodno. A imate ljude koji imaju više automobila i privilegija nego ja, iako nisu ni približno izloženi rizicima kao predsednik države.

Ako se SNS ne oslobodi takvih ponašanja i takvih ljudi, nestaće. To je suština.





