Mali Andrija Knežević uključio se uživo u program kako bi pozdravio predsednika Srbije Aleksandra Vučića, a razgovor koji je usledio raznežio je gledaoce širom zemlje.
Predsednik je kroz osmeh započeo razgovor pitanjima koja su odmah opustila malog sagovornika.
– Jesi li uvek tako raspoložen ili samo kad se uključuješ u program? – upitao je Vučić, a zatim dodao i jedno šaljivo pitanje: – Ko te više sluša, tata ili mama?
Razgovor je brzo dobio još topliji ton kada je predsednik uputio poziv Andriji.
– Dođi na Taru, na vilu, da se prošetamo – rekao je Vučić.
Dogovor koji je raznežio sve
Andrija je imao spreman odgovor i želju koja ga je pratila kroz teške trenutke – da odigra partiju šaha sa predsednikom.
Vučić je prihvatio izazov uz osmeh.
– Može, odigraćemo šah na Tari, ali da ti mama ne pomaže – rekao je.
Na to je Andrija uz osmeh odgovorio:
– Dogovoreno!
Reči koje se pamte
Na kraju razgovora, predsednik je uputio i snažnu, ličnu poruku dečaku i njegovoj porodici.
– Mnogo si lep, pametan i vaspitan. Pozdrav za roditelje, celu porodicu i za Baštu – poručio je Vučić.
Ovaj susret dobija još veći značaj kada se zna kroz kakvu borbu Andrija prolazi. Dečak se već dugo suočava sa retkom Mojamoja bolešću, a njegova snaga i vedrina inspirišu mnoge.
Za Andriju, ovaj razgovor nije bio samo televizijski trenutak, već ostvarenje velike želje i dodatna motivacija u svakodnevnoj borbi. Dogovorena partija šaha na Tari sada predstavlja simbol nade i nečega čemu može da se raduje.
U širem smislu, ovakvi trenuci pokazuju koliko su ljudskost, pažnja i jednostavne reči podrške važne – posebno kada dolaze u pravom trenutku.
Sledeći korak je susret koji će, bez sumnje, ostati zauvek upisan kao jedan od najlepših trenutaka u Andrijinom životu.
Komentari (48)