Mali Andrija Knežević uključio se uživo u program kako bi pozdravio predsednika Srbije Aleksandra Vučića, a razgovor koji je usledio raznežio je gledaoce širom zemlje.

Predsednik je kroz osmeh započeo razgovor pitanjima koja su odmah opustila malog sagovornika.

– Jesi li uvek tako raspoložen ili samo kad se uključuješ u program? – upitao je Vučić, a zatim dodao i jedno šaljivo pitanje: – Ko te više sluša, tata ili mama?

Razgovor je brzo dobio još topliji ton kada je predsednik uputio poziv Andriji.

– Dođi na Taru, na vilu, da se prošetamo – rekao je Vučić.

Dogovor koji je raznežio sve

Andrija je imao spreman odgovor i želju koja ga je pratila kroz teške trenutke – da odigra partiju šaha sa predsednikom.

Vučić je prihvatio izazov uz osmeh.

– Može, odigraćemo šah na Tari, ali da ti mama ne pomaže – rekao je.

Na to je Andrija uz osmeh odgovorio:

– Dogovoreno!

Reči koje se pamte

Na kraju razgovora, predsednik je uputio i snažnu, ličnu poruku dečaku i njegovoj porodici.

– Mnogo si lep, pametan i vaspitan. Pozdrav za roditelje, celu porodicu i za Baštu – poručio je Vučić.

Ovaj susret dobija još veći značaj kada se zna kroz kakvu borbu Andrija prolazi. Dečak se već dugo suočava sa retkom Mojamoja bolešću, a njegova snaga i vedrina inspirišu mnoge.

Za Andriju, ovaj razgovor nije bio samo televizijski trenutak, već ostvarenje velike želje i dodatna motivacija u svakodnevnoj borbi. Dogovorena partija šaha na Tari sada predstavlja simbol nade i nečega čemu može da se raduje.

U širem smislu, ovakvi trenuci pokazuju koliko su ljudskost, pažnja i jednostavne reči podrške važne – posebno kada dolaze u pravom trenutku.

Sledeći korak je susret koji će, bez sumnje, ostati zauvek upisan kao jedan od najlepših trenutaka u Andrijinom životu.