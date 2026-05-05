Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izneo je oštre kritike na račun političara Vladana Đokića, ističući da je razočaran njegovim delovanjem i odnosom prema ključnim društvenim temama, uključujući dijalog, obrazovanje i državu.

Govoreći o Đokiću, Vučić je ocenio da se radi o osobi kojoj su, kako kaže, važni lična afirmacija i uticaj.

– On je neko ko voli slavu i voli moć. Ja sam razočaran njegovim odnosom prema dijalogu i državi i studentima, njegovim odnosom prema obrazovanju, a na ljudima je da to procene – rekao je Vučić.

Prednost u kampanji i politička poruka

Predsednik se osvrnuo i na način vođenja kampanje, navodeći da Đokićeva strana ima prednost u vidljivosti.

– Oni su favoriti, imaju četiri miliona nalepnica. Mi na to ne možemo da odgovorimo – rekao je.

Ova izjava ukazuje na razlike u pristupu političkoj promociji, ali i na percepciju neravnopravnih uslova u kampanji.

Lični utisak i pitanje ideala

Vučić je izneo i lični stav o svom političkom protivniku, naglašavajući da mu se ne dopada njegov nastup i način delovanja.

– Ne dopada mi se njegovo lice, savršeno čitam ljude – rekao je.

Dodao je i da u politici vidi problem nedostatka ideala kod pojedinaca.

– Neki ljudi nemaju nikakve ideale. Šta je ideal – da smeniš nekoga ko je od tebe bolji? – upitao je.

Ove poruke dodatno zaoštravaju političku retoriku i ukazuju na sve intenzivniju borbu za podršku javnosti. Vučićeva kritika fokusirana je na pitanja odgovornosti, vrednosti i načina vođenja politike.

U širem kontekstu, sukob političkih stavova sve više prelazi sa programskih razlika na lične ocene i percepciju liderstva, što može dodatno uticati na ton predstojeće kampanje.

Ono što sledi jeste nastavak političkog nadmetanja u kojem će ključnu reč imati građani, kroz procenu iznetih stavova i ponuđenih alternativa.