Istakao je da država vodi balansiranu politiku i održava dobre odnose i sa Izraelom i sa Iranom, uz fokus na očuvanje domaće industrije i radnih mesta.



-Sada nas napadaju, odnosno i vas, zato što gradimo fabriku dronova u Izraelu. Ja samo mogu da kažem da sam zadovoljan što radimo i razvijamo se.

Optužuju nas da učestvujemo u nečijim sukobima, što nije tačno. Srbija ne učestvuje ni u kakvim zločinima, niti imam nameru da se pravdam za takve optužbe. Imamo dobre odnose i sa Iranom i sa Izraelom i nastavićemo da ih održavamo.

Sa iranskim predstavnicima razgovaramo otvoreno, a sa izraelskim partnerima sarađujemo svakodnevno.

Kritike dolaze i zbog izvoza i saradnje u oblasti namenske industrije. Ali ja sam odgovoran za radnike u fabrikama u Lučanima, Čačku, Valjevu, Kragujevcu i drugim mestima. Moramo da plasiramo proizvode na međunarodno tržište kako bi te fabrike opstale.

Ako to ne bismo radili, iste te kritike bi bile da smo ugasili industriju i ostavili ljude bez posla. Ovako, kada radimo i razvijamo se, opet ne valja.

Srbija je već dobila određene napredne sisteme kroz saradnju sa Izraelom i nastaviće da unapređuje svoje kapacitete. To je deo strategije jačanja zemlje i očuvanja stabilnosti.



I da vam kažem otvoreno – ja se time hvalim i nastaviću to da radim. Tačka.