Potpredsednik Glavnog odbora Socijalističke partije Srbije Branko Ružić nastavio je sa kritikama na račun predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

Pored toga što napada Vučića, Ružić se otvoreno i nudi blokaderima za saradnju.

On je rekao da ne žei saradnju sa SNS i rekao da je "očigledno da studenti treba da pobede".

Pokušavajući da se dodovori blokaderima, on je rekao da je spreman da razgovara sa njima, jer je to u u skladu sa demokratskim principima.

Da podsetimo, Ružić se danima licemerno nudi blokaderima, i pre nekoliko dana smo slične ponude mogli da vidimo tokom jednog televizijskog gostovanja.