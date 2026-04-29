Novopečeni blokader napao i partiju kojoj pripada

Ja nisam spreman da budem na listi sa SNS-om, niti bih glasao za takvu listu, izjavio je Branko Ružić, potpredsednik Glavnog odbora SPS-a i tako još jednom pokazao svoje novo, blokadersko lice.

Iako je njegova partija već 14 godina u koaliciji sa SNS-om, to nije sprečilo Ružića da napadne Aleksandra Vučića.

Funkcioner SPS-a očigledno ne može da podnese dominaciju SNS-a i ubedljiv trijumf na nedavnim lokalnim izborima je proglasio „pirovom pobedom“.

- Mislim da je potrebno da razgovaramo o budućnosti i Srbiji nakon Vučića. Zato kažem da je Srbiji potrebno, to je imperativ, da se promenimo. Sada dajete primer Kule. Nažalost, mi smo tih primera imali od ovih deset opština, mislim, u sedam, osam. I onda neko izađe, pre svega, aktuelni predsednik Republike i govori kao da mi živimo u normalnom društvu - rekao je Ružić, koji je zatim pokušao da umanji i omalovaži ubedljivu pobedu SNS-a.

- Ako živimo u normalnom društvu, zašto je potrebno da imamo tuče na izborima, zašto je potrebno da imamo čitavu logistiku, belu tehniku koja se dostavlja, infrastruktura iz svih mogućih gradova, Beograda, Kragujevca, koja je prisutna na terenu po dva meseca da bi se obezbedila pobeda i onda dođete i pobedite i zato sam rekao da je to pirova pobeda - upitao je Ružić.

Novopečeni blokader Ružić je napao i partiju kojoj pripada.

- Ukoliko uopšte dođe do toga da se ide, na nekim izborima koji će uslediti, na zajedničku listu sa Srpskom naprednom strankom, ne samo što bi to bilo prvi put, od kada smo, evo, već 14 godina sa njima u koaliciji, već bi to bio klasičan sunovrat i gubljenje identiteta. Ukoliko bi SPS izašao samostalno na izbore, uz promenu narativa, jer narativ o tome da je, naravno, gospodin Vučić jedina referentna vrednost za politiku, razvoj i tako dalje, nas bi doveo u jedan veliki rizik da možda ne pređemo ni cenzus. Ja svakako neću biti neko ko će, to sam rekao u više navrata, biti spreman na to da bude na listi sa Srpskom naprednom strankom, niti bih glasao za takvu listu - zaključio je Ružić.