"Ljudi imaju utisak da ste vi sada malo više možda ipak kritički usmereni prema delovanju rektora Đokića, nego što je to bio slučaj pre. Je li to tako, ili...?"

"Pa, niko me ranije nije pitao šta mislim o njemu," rekao je Lompar.

Tako sukobi u redovima blokadera ne prestaju, a Milo Lompar već danima ističe da je Vladan Đokić kandidat zapadnih ambasada i nevladinih organizacija.

"Frankfurter algemajne cajtung" ga 4. jula prošle godine izdvaja, pa ga Peščanik izdvaja. Dakle, imate sa jedne strane činioce i imate sa druge strane NVO sektor. Pogledajte kako ga pominju i podržavaju... To ne kažem ni da je dobro ni da je loše za njega, to je prosto elementarna činjenica. Ja nisam ništa tumačio, samo sam opisao činjenice," naglašava Lompar.

Lompar je dodao da Đokić nema njegovu podršku.

"Đokić je za lidera studentskog pokreta uzdignut zajedničkom akcijom evropskih činilaca i građanski orijentisanih medija, zbog čega nema moju podršku," izjavio je nedavno Lompar.

Zbog te podrške zapadnih zemalja Đokić, po Lomparovom mišljenju, trpi snažnu kritiku države i u izvesnom smislu nacionalno orijentisanih ljudi.

"Tako da je on u tom jednom međuprostoru," rekao je Lompar, priznavši na taj način da je Đokić pod uticajem stranaca, ali i da nema podršku nacionalno orijentisanih ljudi u Srbiji.