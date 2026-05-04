Ipak, već od danas sledi pravi vremenski preokret. Srbija ulazi u period osetno toplijeg vremena, uz nagli skok temperatura koji će u samo jednom danu doneti i zimski jutarnji osećaj i gotovo letnje popodne.

Tokom dana biće sunčano i značajno toplije, zahvaljujući prilivu vrlo tople vazdušne mase sa jugozapada. Maksimalne temperature kretaće se između 23 i 27 stepeni, dok se u Beograd očekuje oko 25.

Ako vam današnje temperature deluju visoko – sačekajte utorak. Tada nas očekuje vrhunac ovog toplog talasa, sa temperaturama koje će prelaziti 25 stepeni, a lokalno dostići i pravih letnjih 30. Biće to ujedno i najtopliji dan ove sedmice.

U sredu stiže nešto više oblaka, ali bez većeg zahlađenja – i dalje će biti veoma toplo, uz temperature između 25 i 29 stepeni.

Od četvrtka vreme postaje malo promenljivije. Očekuju se lokalni pljuskovi sa grmljavinom, uz blagi pad temperature. Ipak, i dalje ostaje natprosečno toplo za ovo doba godine, sa maksimalnim vrednostima od 23 do 27 stepeni u četvrtak i od 22 do 26 u petak.

Za vikend sledi stabilizacija – suvo, pretežno sunčano i prijatno toplo vreme, uz temperature koje će se kretati od 23 do 27 stepeni.

Drugim rečima – iz minusa u kratke rukave za samo par dana. Proleće u svom najpromenljivijem izdanju.