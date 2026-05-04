Na graničnom prelazu Evzoni nastao je potpuni kolaps zbog povratka turista iz Grčke nakon praznika.

Kolone automobila protezale su se kilometrima, a putnici su na prelazak granice čekali satima, u nekim slučajevima i više od pet sati. Umor, vrućina i nervoza bili su neizbežni, ali su pojedini uspeli da pronađu način da situaciju preokrenu u svoju korist.

Dok su mnogi ostajali u vozilima i čekali da se kolona pomeri, grupa putnika odlučila je da izađe napolje i razbije monotoniju – spontano su zaigrali kolo nasred puta.

Snimak ovog neobičnog trenutka objavio je veroučitelj i teolog Aleksandar Đurđević na društvenim mrežama, a video je ubrzo postao viralan i izazvao lavinu reakcija.

„Srbi igraju kolo dok čekaju na Evzoniju. Nebeski narod“, napisao je u opisu objave.

Reakcije korisnika bile su uglavnom pozitivne, a mnogi su istakli da upravo ovakav duh i humor pomažu da se lakše prebrode neprijatne situacije.

„Da nije pesme i igre, odavno bismo nestali. Ovo je naš prkos“, glasio je jedan od komentara.

Prema informacijama sa stranica posvećenih putovanjima, čekanja su na ulazu u Grčku dostizala i pet sati, a dodatni problem napravio je i pad sistema na granici, što je dodatno usporilo prolaz vozila.

Uprkos svemu, scena sa kolom pokazala je da se i u najtežim trenucima može pronaći razlog za osmeh.