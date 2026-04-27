Portal Military Watch objavio je analizu o planovima Ministarstva odbrane Srbije o nabavci nove opreme za protivvazdušnu odbranu (PVO) iz Narodne Republike Kine, navodeći da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio skoro potpisivanje novih ugovora radi jačanja sistema odbrane i ističući da je vodeća opcija sistem HQ-9B. Jedna od mogućnosti je, kako piše američki portal, jačanje sistema nabavkom naprednog kineskog sistema dugog dometa HQ-9B, koji se često poredi sa ruskim S-400.

Srbija se, navodi Military Watch, u većoj meri od drugih evropskih država oslanja na raketne sisteme zemlja-vazduh, s obzirom na ograničena izdvajanja za odbranu i relativno malu i stariju flotu borbenih aviona.

Okosnicu sistema protivvazdušne odbrane, ukazuje se u analizi, čini kineski sistem srednjeg dometa HQ-22, čija je isporuka počela u aprilu 2022. godine.

Pored njega, dodaje se, Srbija koristi i kineske sisteme kratkog dometa HQ-17A, ruske borbene sisteme Pancir-S, kao i modernizovane verzije sovjetskog sistema S-125.

Iako Vučić nije precizirao koji sistemi će biti nabavljeni, analitičari ocenjuju da će se Srbija sve više oslanjati na kinesku opremu, navodi portal.

Kao jedan od razloga navodi se niži nivo poverenja prema članicama NATO-a, koje nude ograničen izbor sistema, uz visoke troškove i restriktivne uslove korišćenja.

Na takav pristup, dodaje se, utiču i istorijska iskustva, uključujući NATO bombardovanje Srbije, kao i uloga pojedinih članica Alijanse u podršci i priznavanju samoproglašene nezavisnosti tzv. Kosova.

Dodatni faktor, ukazuje Military Watch, predstavlja politički pritisak Zapada da se Srbija uzdrži od nabavke ruskog naoružanja, što smanjuje verovatnoću novih većih ugovora sa Moskvom.

Srbija je ranije razmatrala kupovinu ruskih sistema S-300PMU-2 i S-400, a jedan bataljon S-400 bio je raspoređen u zemlji tokom vojne vežbe 2019. godine, međutim, snažan pritisak Zapada, uključujući pretnje sankcijama, uticao je da do takve nabavke ne dođe, dok sistem HQ-22, iako moderan, ne predstavlja punu zamenu za sisteme dugog dometa, napominje Military Watch.

Nezvanični izvori na koje se portal poziva navode da Ministarstvo odbrane razmatra nabavku sistema HQ-9B, koji bi popunio prazninu nastalu odustajanjem od ruskih sistema, dok postoji i mogućnost dodatne kupovine sistema HQ-22 radi šire pokrivenosti teritorije.