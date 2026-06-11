Kako je saopštilo Ministarstvo odbrane, među zvanicama su bili i ministar odbrane Azerbejdžana general-pukovnik Zakir Hasanov, načelnik Zajedničkog štaba Oružanih snaga Bosne i Hercegovine general-pukovnik Gojko Knežević, članovi kolegijuma ministra odbrane i načelnika Generalštaba, kao i predstavnici oružanih snaga zemalja učesnica i vojnodiplomatskog kora.

Nakon završetka vežbe, ministar Gašić i general Mojsilović obišli su učesnike i čestitali im na uspešno izvršenim zadacima, visokom nivou profesionalizma i pokazanoj osposobljenosti za realizaciju složenih zadataka.

Tom prilikom istakli su značaj ovakvih aktivnosti za razmenu iskustava i jačanje saradnje sa partnerskim oružanim snagama.

Oko 600 vojnika iz 11 zemalja

Na jedanaestoj međunarodnoj taktičkoj vežbi „Platinasti vuk 26“ učestvovalo je oko 600 pripadnika Vojske Srbije i oružanih snaga Azerbejdžana, Bosne i Hercegovine, Grčke, Mađarske, Italije, Rumunije, Severne Makedonije, Sjedinjenih Američkih Država, Crne Gore i Ujedinjenog Kraljevstva.

Rukovodilac vežbe, potpukovnik Saša Vučković iz Četvrte brigade Kopnene vojske, istakao je da je osnovni cilj bio razmena iskustava, unapređenje obučenosti i jačanje međusobnog razumevanja pripadnika oružanih snaga partnerskih zemalja.

- Smatram da su sve jedinice ostvarile ciljeve vežbe, što se moglo videti kroz prikaz njihove osposobljenosti da zajednički odgovore na različite situacije na terenu. Vežbu „Platinasti vuk“ u Srbiji realizujemo od 2014. godine uz podršku Evropske komande Oružanih snaga Sjedinjenih Američkih Država. Ova vežba pokazuje opredeljenje Vojske Srbije za saradnju sa partnerskim zemljama u očuvanju mira i stabilnosti - rekao je Vučković.

Američki diplomata: Srbija ima ključnu ulogu na Balkanu

Otpravnik poslova Ambasade SAD Aleksandar Titolo ocenio je da je današnja vežba pokazala visok nivo profesionalizma, spremnosti i saradnje među partnerskim zemljama.

- Ova vežba donosi konkretne koristi svim učesnicima, veću interoperabilnost, bolju operativnu spremnost, profesionalni razvoj vojski i razmenu taktika i veština. Osim toga, ona predstavlja vidljiv simbol sve dubljeg partnerstva između SAD i Srbije - rekao je Titolo.

On je dodao da Srbija ima ključnu ulogu u očuvanju stabilnosti na Balkanu.

Pukovnik Džonatan Stjuart iz Nacionalne garde Ohaja podsetio je da ove godine obeležavaju dve decenije partnerstva sa Srbijom.

- U proteklih 20 godina bili smo partneri Vojske Srbije u brojnim aktivnostima, uključujući i multinacionalnu vežbu „Platinasti vuk“. Delili smo iskustva, sprovodili zajedničke aktivnosti i stekli brojna prijateljstva - rekao je Stjuart.

Uvežbavali obezbeđenje, patrole i borbu u urbanim uslovima

Tokom dvonedeljnih aktivnosti, učesnici su u bazi „Jug“, na poligonu „Borovac“ i strelišnom kompleksu „Vrtogoš“ uvežbavali taktike, tehnike i procedure kroz različite scenarije.

Vežbano je obezbeđenje baza, objekata i konvoja, patroliranje, blokada i pretraga terena, kao i borba u urbanoj sredini.

Značaj vežbe „Platinasti vuk“ ogleda se u podizanju kapaciteta Vojske Srbije za planiranje, organizovanje i izvođenje međunarodnih vežbi, a učešćem u ovakvim aktivnostima Vojska Srbije potvrđuje opredeljenost države za saradnju sa partnerima i očuvanje mira i stabilnosti.