Pripadnici helikopterskih jedinica Vojske Srbije učestvuju na međunarodnoj vežbi „THRACIAN BLADE 2026“, koja se od 4. do 19. juna održava u Republici Bugarskoj, navodi se u saopštenju Vojske Srbije.

Organizator vežbe je Međunarodni helikopterski centar za obuku, čiji je osnivač, uz još 13 članica Evropske unije i partnerskih država, i Republika Srbija.

Cilj vežbovnih aktivnosti je unapređenje osposobljenosti vazduhoplovnih snaga zemalja učesnica za planiranje i izvođenje združenih multinacionalnih helikopterskih operacija.

Helikopteri H-145 i Mi-35 predstavljaju Srbiju na vežbi

Pored pripadnika Ratnog vazduhoplovstva i protivvazduhoplovne odbrane Vojske Srbije, koji učestvuju sa po jednim helikopterom H-145 i Mi-35, svoje vazduhoplovne kapacitete angažuju i Austrija, Belgija, Bugarska, Slovačka, Slovenija i Švajcarska.

Aktivnosti kod Plovdiva

Tokom dvonedeljnih aktivnosti u rejonu aerodroma „Krumovo“ kod Plovdiva, posade i jedinice uvežbavaju:

- maršrutno letenje,

- helikopterski transport ljudstva i opreme,

- desantiranje snaga i sredstava,

- helikopterske operacije u urbanim sredinama,

- borbeno traganje i spasavanje (CSAR),

- neposrednu vazdušnu podršku kopnenim snagama,

- pratnju i zaštitu konvoja,

- postupke u uslovima dejstva neprijateljske lovačke avijacije i protivvazduhoplovne odbrane.

Završna faza vežbe obuhvatiće realizaciju bojevih gađanja ciljeva na zemlji.

Učešćem u radu Međunarodnog helikopterskog centra za obuku i u vežbama pod njegovim okriljem, unapređuje se osposobljenost helikopterskih jedinica Vojske Srbije za angažovanje u operacijama u savremenom operativnom okruženju i istovremeno potvrđuje opredeljenost naše države za saradnju i za očuvanje mira i stabilnosti.