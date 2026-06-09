Na profilu Pavla Grbovića objavljen je tekst u kojem se navodi situacija koje je malo verovatna da se zaista dogodila. Međutim, ono što zabrinjava je perfidni spin koji se provlači kroz isti, sa veoma opasnim namerama. Posebno je uočljivo da se kritikuje izgradnja crkava, ulaganje u vojsku, insistira se na džender idiologiji, kao i momenat kada je pokušao da vlast u Srbiji predstavi kao "pro fašističku".

"Završavamo štand u subotu predveče u Beogradu i prilaze nam trojica momaka, 16 godina. Kažu kako bi želeli da debatuju sa nekim jer oni ne podržavaju našu politiku. Tačnije smatraju da smo mi krajnja levica a oni su desno. Izrazito antirežimski nastrojeni. Primetimo to gore pomenuti Aris i ja i dođemo do njih kako bismo pokrenuli razgovor. Momci su pristojni, nenasilni , ne deluju kao agresivni tipovi. Počinje rasprava od toga da li su liberali levica itd... Da skratim priču, ovo su njihovi ključni stavovi: - Protiv pedera. Mogu u svoja 4 zida ali da ne provociraju. Nastavnica ekologije im nameće da muškarci mogu da budu žene i tome slično. - Država treba da gradi crkve , da ulaže u vojsku i da daje poslove našim ljudima a ne migrantima - Migranti su uništili Evropu. Rekla mu je drugarica koja je bila u Parizu da tamo skoro da nema belaca (osim na najvišim društvenim pozicijama - primedba autora) - Protiv su demokratije i zalažu se za meritokratiju. Ne može nekoliko debila da ima više prava nego jedan obrazovan , stručan čovek. Na opasku da stručnost i znanje nisu garant vrline, što npr dokazuje dr Mengele, kao i da su najveći zločinci neretko bili inteligentni, dobili smo dosta zabrinjavajuć odgovor: da je Hitler pobio dosta Slovena , Roma i Jevreja i da je to loše , ali je on želeo najbolje za svoj narod. Kad ovo pročitate, lako se može izvući zaključak kako je ovde Bog rekao doviđenja i kako treba bežati , ALI … Prvo, pokazali su spremnost da debatuju i da slušaju. Rekao bih čak i da su razmišljali o onome što su čuli, nisu samo prešli preko toga i nastavili svoju priču. Dakle, ima prostora za rad. Drugo i ključno, oni nisu takvi sami od sebe. Oni su prozivod ogromnog rada onih koji žele takav poredak u Srbiji a koji nisu samo predstavnici vlasti, ali takođe i odsustva delovanja druge, rekao bih naše strane. Politika nezameranja i podilaženja dominantnom sentimentu, tačnije politika bez politike i sa fluidnim vrednostima, učinila je da oni koji su agresivniji , odlučniji i na kraju besramniji, ostvare veći uticaj one koji su najlakša meta takvih propagandi. Politika “pomirenja građanskog i nacionalnog” na način na koji građansko treba da dokaže svoju suštinu time što će bez reči protivljenja prihvatiti sve negativne refleksije nacionalizma , učinila nas je autsajderima u borbi za nove naraštaje. Prihvatanje da je liberalno liberalno samo kada velikodušno pristane na sopstvenu viktimizaciju, a da je antipatriotski kad ukaže na pogubne pojave i najpogrešnije uzore koji se nameću mladima, daje svoje posledice. Ideja da je samo važno da jedan ode i da nije bitno ko i šta posle njega i da zato sve što se tiče modernizacije, hvatanja koraka sa Evropom emancipacijom treba stišati da ne bismo iznervirali konzervativne, čak i radikalne ili dekadentne slojeve, dovodi do toga da pobeda ostaje moguća, ali da to nema veze sa nama i da promena postaje teško zamisliva. Pa ako ikoga više bude interesovalo zašto baš sada nešto radimo i da li je pravi tajming, neka se vrati na ovaj post. Zato!"

Ovom objavom, koju je neko veštko skrojio za objavu na mrežama, jasno su otkriveni planovi blokadera ukoliko dođu na vlast!

1.Insistiraće na džender idologiji

2.Uništiće vojsku Srbije i SPC, prekinuće ulaganje u sve stubove srpske države

3.Preplaviće Srbiju migrantima (verovatno u dogovoru sa EU, pa da od Srbije naprave prihvatilište za migrante koje EU protera)

4.Aktuelnu vlast u Srbiji će da pokušaju da izjednače sa Hitlerom i nacističkom Nemačkom. Ono što međutim nisu naveli je da je Srbija upravo od dolaska na vlast Aleksandra Vučića počela da se seća svojih žrtava, kako fašističih, tako i ustaških. Niko pre Aleksandra Vučića nije se usudio ni da spomene srpske žrtve. I to mu očigledno nikada neće oprostiti, već će pokušati da od njega napravi Hitlera!

Sramota!