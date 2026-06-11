Ovo licemerje sada ne samo je izašlo na videlo, već i jasno pokazalo kakva se brutalna kampanja vodi protiv snažne Srbije.

Licemerje se najbolje kada se uporedi način na koji izveštavaju o neredima u zemljama Evropske unije i o blokaderskom nasilju u Srbiji.

Kad blokadere bije EU policija, Hrvati slave - "Udri nasilnike"

Kada demonstranti u Belfastu gađaju policiju ciglama i flašama, pale požare, razbijaju trotoare da bi pravili projektile i primoravaju policiju da koristi vodene topove, tada se u izveštajima bez mnogo dileme govori o nasilnicima, neredima i neophodnoj reakciji policije. Takvo postupanje vlasti smatra se legitimnim uspostavljanjem reda i zaštitom javne bezbednosti.

Hrvatsko glasilo prakrično hvali policiju u EU kako se obračunava sa nasilnicima. Ističuči kao je efikasno "policija koristila vodene topove da bi rasterala gomilu".

Ističu da je premijer Kir Starmer opisao je nemire kao „šokantne“, a policijske snage Severne Irske su najavile raspoređivanje dodatnih policajaca.

Kako prenose hrvartski mediji, snimci iz Belfasta pokazuju desetine muškaraca obučenih u crno i sa pokrivenim licima, kako lome cigle i ploče za popločavanje maljem kako bi napravili projektile za bacanje na policiju.

Ali upravo takve jezive napade na policiju, nažalost, mogli smo da vidimo i u Srbiji tokom blokaderskog skupa na Slaviji održanog ove godine u maju.

Blokadersko nasilje u Srbiji

Podsetimo, centar Beograda tada je pretvoren je u poprište višesatnog nasilja, kada je deo okupljenih, umesto mirnog razilaska, krenuo u sukob sa policijom i izazivanje nereda na više lokacija u prestonici.

Na snimcima sa lica mesta vide se blokaderi koji gađaju policijski kordon kamenicama, flašama i drugim predmetima. Takođe vidi se pokušaji probijanja kordona, paljenje i prevrtanje kontejnera, blokiranje ulica i organizovano kretanje grupa koje su izazivale haos nakon završetka skupa. Zabeležen je i opasan trenutak kada su blokaderi počeli da uništavaju ulicu i koriste delove asfalta kao oružje protiv policije.

Kako su iz Hrvatske izveštavali o blokaderskom nasilju u Srbiji?

Izveštavajući o nasilju blokadera u Srbiji isto hrvatsko glasilo koje je praktično hvalilo kako se EU policija obračunava sa Blokaderia, samo što nije napisalo da je srpska policija ta koja napada, i to pored svih snimaka i dokaza blokaderskog nasilja.

- Kordoni policije intervenisali su u subotu uveče u središtu Beograda nakon mirnog protesta "Studenti pobjeđuju"- izveštavali su antisrpska glasila iz Hrvatske.

Tada smo videli da nema jasne osude nasilja već čista blokaderska propaganda. Mogli da čitamo u njihovim medijima da su se blokaderi okupili na "novom protestu protiv Aleksandra Vučića", ne krijući ko im je glavna meta.

Međutim, ono što je najinterestanije kada hrvatska glasila pomenu očigledno blokadersko nasilje, sramno pišu da se "ne može sa sigurnošću tvrditi da su u nasilju učestovali učesnici studentskog (prim. blokaderskog) protesta", i to pišu pored svih snimaka i dokaza koja su dostupna javnosti.

Takav dvostruki standard, licemerje bez premca hrvatskih glasila nemoguće je opravdati u novinarstvu, ali postaje jasno kada se posmatra iz ugla kampanje koja se vodi protiv snažne Srbije.