Blokaderi, to su oni što prodaju maglu, lažnu retoriku i obećanja, lažu narod, pozivaju se na demokratiju i pričaju o bajkama, a ovo je jedina bajka koju bi sa njima živeli, odnosno noćna mora. Pogledajte ovu sramotu.
Video na linku:
Pogledajte ovu sramotu
Blokaderi, to su oni što prodaju maglu, lažnu retoriku i obećanja, lažu narod, pozivaju se na demokratiju i pričaju o bajkama, a ovo je jedina bajka koju bi sa njima živeli, odnosno noćna mora. Pogledajte ovu sramotu.
Video na linku:
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