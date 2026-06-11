Detalji susreta podeljeni su putem zvaničnog Instagram naloga predsednika:

"Sa Gertom Janom Kopmanom razgovarao sam o daljem napretku Srbije na evropskom putu i ispunjavanju obaveza iz pristupnog procesa. Posebnu pažnju posvetili smo usaglašavanju seta pravosudnih zakona sa preporukama Venecijanske komisije, usvajanju preostalih zakona u skladu sa preporukama ODIHR-a o unapređenju izbornog procesa, kao i formiranju REM-a.



Razmenili smo mišljenja i o pitanjima zajedničke spoljne i bezbednosne politike Evropske unije, kao i o novim inicijativama koje imaju za cilj da daju dodatni zamah politici proširenja.



Zajedno smo prisustvovali i sastanku Operativnog tima za pristupanje Srbije EU, gde smo se fokusirali na intenziviranje rada u oblasti vladavine prava, odnosno na ispunjavanje prelaznih merila u poglavljima 23 i 24, kao i na sprovođenje preporuka iz godišnjeg izveštaja Evropske komisije. Razgovarali smo i o dinamici realizacije Reformske agende u okviru Plana rasta za Zapadni Balkan i razmotrili aktivnosti koje je potrebno preduzeti kako bismo dodatno unapredili pregovarački proces i pripremili preostale klastere za otvaranje", poručio je Vučić.