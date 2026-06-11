Kako trenutno izgleda politička scena u Srbiji? Vlast uspešno radi svoj posao kako na domaćem tako i na međunarodnom planu, pa sa svojim rezultatima prosto izluđuje svekoliku opoziciju.

Pokušava opozicija, više je nevažno kako se zove, da nastavi sa vređanjem svih postignutih rezultata, a pogotovo Predsednika Aleksandra Vučića, ali ih na njihovo veliko iznenađenje predstavnici međunarodne zajednice, oni kredibilni, stalno demantuju u namerama.

Posle neverovatno uspešne posete Narodnoj Republici Kini, Aleksandar Vučić je boravio u Tivtu na samitu EU-Zapadni Balkan. Sva opozicija i njihovi mediji prenosili su da će on tamo biti izolovan, kad ono naš Predsednik, što smo svi mogli da vidimo, viđen je na sastancima sa vodećim ličnostima EU i predsednicima najznačajnijih Zapadno Evropskih zemalja.

Na ovo je jedan od profesora Beogradskog fakulteta i blokaderski ideolog od nemoći zavapio i postavio pitanje preko medija da li je na blokaderskim skupovima mesto zastavama EU.

O intervjuima Predsednika Aleksandra Vučića najpoznatijim inostranim medijima svi smo imali prilike da se upoznamo, a pohvaljen je čak i od američkog Predsednika Trampa.

No, šta trenutno rade studenti? Nedefinisana i bezimena grupa plaćenika koja je prilepila sebi prefiks-studenti, iako tu ima najmanje studenata, a i oni su minorni deo od ukupnog broja studenata u Srbiji. Ko ima volje i vremena može da pogleda kako iz nedelje u nedelju ovi nazovi studenti izluđuju Olju Bečković u njenom "Utisku Nedelje". Šta će Olja svoj posao mora da odrađuje i platu zarađuje!

Šta rade Proglasovci? Kako u Srbiji ne mogu da urade ništa trenutno tezgare po dijaspori, i to o njenom trošku, pa čak i tamo bivaju nasilni, mada se tamo to neće tolerisati.

A parlamentarna i vanparlamentarna opozicija ? Voli opozicija da sebe naziva Proevropskom, a kada se u Skupštini Srbije raspravlja i donose tri nova izborna zakona po predlogu EU, oni bojkotuju sednicu, kada se raspravlja o setu pravosudnih zakona , u duhu predloga i sugestija Venecijanske komisije , oni to opet bojkotuju.Toliko je ova opozicija Proevropska... Oni još uvek ne znaju šta će. Jedni bi podržavali takozvane studente, drugi ne bi, jedni bi samostalno na izbore, drugi bi da se udružuju, srpski rečeno svi su ko rogovi u vreći!

Predsednik SSP Dragan Đilas pozvao je u koaliciju za izbore stranke Srce, Narodni pokret Srbije, PSG i Ekološki ustanak, a jasno je da svi oni pojedinačno ne bi prešli cenzus od 3%.

Svima njima na današnji dan jedno je zajedničko da još ne iznose nikakav plan ni program pred građane Srbije. Kada počne izborna kampanja moraće se jasno definisati, kako ličnosti koje učestvuju ispred stranaka i pokreta, tako i njihovi programi.

Znaju dobro građani Srbije plan i program svih onih koji bi po nalogu iz inostranstva da ruše Srbiju, vređaju njenu pravoslavnu veru i pokušaju da napredak naše zemlje potpuno zaustave.

Kako izaći na izbore, pred građane, ako su na najprimitivniji način izvređali njih više od 1.100.000 koji su prošli za dve nedelje kroz hram Sv. Save poklonivši se Pojasu Presvete Bogorodice!

Kako da saopšte da im je program uvođenje sankcija Ruskoj Federaciji, prekid ekonomske saradnje sa Kinom, priznanje Kosova kao nezavisne države, ulazak u NATO, autonomija Sandžaka,odnosno Raške oblasti, davanje Pokrajini Vojvodini status Republike do daljnjeg, udovoljenju svih zahteva koji dolaze iz Zagreba i Sarajeva, a na prvom mestu osveta i teror nad neistomišljenicima...Možda će u nemoći posegnuti ponovo za nasiljem, jer je to jedino što znaju, a i ovo opet bezuspešno!

Kako ovakav program saopštiti građanima Srbije, nepoznanica je njima samima, ali proći će leto, pa čemo videti!!!