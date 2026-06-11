Prema navodima grčkog portala Pronjuz (Pronews), ruske snage nastoje da spreče povlačenje ukrajinskih jedinica iz Konstantinovke, dok se borbe u tom delu fronta nastavljaju.

Kijev, prema istom izvoru, povlači preostale snage iz Konstantinovke, a ukrajinska vojska suočava se sa ozbiljnim problemima prilikom izvlačenja iz grada u pravcu Olekijeva.

Portal navodi da ruske trupe očekuju povlačenje ukrajinskih jedinica i da organizuju zasede na mogućim pravcima njihovog kretanja.

Moskva je, kako se tvrdi, pokrenula dodatnu operaciju opkoljavanja severno od Časiv Jara, u kojoj učestvuju i bivši pripadnici grupe Vagner. Cilj ove akcije, prema navodima izvora, jeste nanošenje gubitaka ukrajinskim snagama tokom njihovog povlačenja.

Za razliku od ranijih faza sukoba, kada su ruske snage često ostavljale koridore za izvlačenje ukrajinskih jedinica, sada je situacija drugačija, navodi Pronjuz.

- Rusi ovog puta neće dozvoliti Ukrajincima da pobegnu - ocenjuje grčki portal.

Zbog ruskih napada bez struje šest regiona Ukrajine

Zbog ruskih napada na energetsku infrastrukturu Ukrajine, deo potrošača u šest oblasti ostao je bez struje, dok je Zaporoška nuklearna elektrana izgubila spoljno napajanje i prešla na dizel-generatore, saopštili su ukrajinsko Ministarstvo energetike i kompanija Ukrenergo.

"Tokom vazdušne uzbune, Zaporoška nuklearna elektrana, koju je privremeno okupirala Rusija, izgubila je spoljno napajanje i prešla na napajanje iz dizel generatora. Trenutno, stanica je bez struje. Još jedan gubitak spoljnog napajanja u okupiranoj Zaporoškoj nuklearna elektrana predstavlja pretnju po nuklearnu i radijacionu bezbednost", naglasilo je Ministarstvo energetike Ukrajine, prenosi Suspilne.

Bez električne energije su ostali delovi Dnjepropetrovske, Donjecke, Zaporoške, Sumske, Harkovske i Hersonske oblasti, prenosi Tanjug.

Tehničke ekipe rade neprekidno na otklanjanju posledica, saopštio je Ukrenergo, državna kompanija koja upravlja elektroenergetskom mrežom Ukrajine.

U saopštenju se navodi da primena rasporeda isključivanja struje za sada nije predviđena, ali je upozorila da situacija u energetskom sistemu može da se promeni.

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