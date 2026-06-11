Da "Vijesti" napadaju pravoslavlje i Srbiju nije ništa novo. Takva retorika učestala je, pogotovo u poslednje vreme, kada se u Crnoj Gori bliže parlamentarni izbori 2027. godine s nedovršenom izbornom reformom.

Mnogo se Crnogorci plaše političkog uticaja SPC, i mnogo im smeta - ali im nije smetala kada ih je ta snaga dovela na vlast.

Borba protiv spornog Zakona o slobodi veroispovesti u Crnoj Gori bila je bitka za očuvanje nekoliko stotina svetinja SPC-a u ovoj zemlji. Među njima se izdvaja osam najvažnijih: Ostrog, Morača, Savina, Đurđevi stupovi, Miholjska prevlaka, manastir Svetog Petra Cetinjskog, crkva Svetog apostola Pavla i Petra i manastiri na Skadarskom jezeru.

Mesecima su trajale litije širom Crne Gore u znak protesta protiv spornog zakona na kojima se svakodnevno okupljalo nekoliko desetina hiljada građana.

O ovome je nedavno govorio i predsednik Srbije Aleksandar Vučić:

"Neće oni da ismevaju nikoga osim pravoslavlja i našeg patrijarha. Zato što, obratite pažnju, kao i u Crnoj Gori i Hrvatskoj, uvek ćete da vidite da je problem Srpska pravoslavna crkva. Uvek će da izmišljaju neku novu crkvu. Videli ste da je jedan bivši premijer govorio ono o čemu sam ja mnogo puta pričao. Niko mi nije verovao, a mi smo to znali i imali smo sve izveštaje. Na talasu litija i zaštite Srpske pravoslavne crkve došao je na vlast, a onda se setio da je, kako je govorio, sto odsto Srbin, pa kada je došao na vlast postao dvesta odsto Crnogorac. Da sada ne ulazimo u to. Uvek će na kraju da vode politiku protiv Srpske pravoslavne crkve", ocenio je predsednik.