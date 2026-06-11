"Razgovori su bili divni, opet, mi smo napisali i na samoj objavi gde smo pričali o akciji, da smo razgovarali i sa Albancima, i potpuno smo srušili te predrasude i prepreke koje postoje na Kosovu", rekao je Marković.

"Svi žive zaista u, sada je malo i čudno reći, miru, ali situacija je dobra. Ljudi se dole vole, žive zajedno, dele zajednicu, dele životni prostor. I ono što je zajedničko svima njima bilo, tada što smo pričali, jeste da im je pre svega žao što uopšte postoji ta etiketa, da dole vlada nesloga, da dole vlada mržnja među narodima. Svi se zaista trude da žive nekim normalnim životom", dodao je blokader.

Koliko si odsečen od realnosti od nula do blokader sa Pravnog? Skoro 800 napada Albanaca na Srbe na Kosmetu, za nekoliko godina, na naš narod mu ništa ne znači.

Kancelarija za KiM prikupila je najznačajnije napade u arhivi koja datira od 2021. godine do tekuće. Evo, za buduće pravnike, da uzmu u obzir kada sledeći put krenu da pričaju o slozi.