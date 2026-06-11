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"Naše političke razlike su za građane da se opredele - da li žele siledžije i one koji nude samo mržnju ili žele pristojnu Srbiju koja se takmiči sa najboljima."

Prethodno, predsednik Vučić izjavio je da veliki broj građana, posebno mladih ljudi, koji su satima čekali da se poklone Časnom Pojasu Presvete Bogorodice, od 20. maja do 6. juna, i mir sa kojim su čekali u redu za njega najveći utisak.

"U tim kolonama naroda bilo je mnogo mladih, čak i veoma mladih ljudi koji su sami došli, stajali po deset sati, po celu noć i po ceo dan. Bilo je mnogo ljudi iz Beograda, ali i iz Republike Srpske. To je ono što sam primetio. Za mene je utisak taj mir sa kojim su ljudi čekali, ta nada, ta vera, ta ljubav, ta želja koju su ljudi pokazali, da samo dođu do hrama i da mogu da celivaju Bogorodičin pojas", rekao je Vučić za Radio Beograd 1.

On je govoreći o kritikama i polemikama koje su pratile dolazak svetinje u Srbiju, među kojima i da je "taj pojas njegov" ocenio da su pojedini pokušavali da "oblate taj neverovatan duhovni događaj".

"Takve gadosti su toliko odvratne da nemam reči. Čak su i zloupotrebljavali reči ljudi koji to nisu ni rekli, izvlačili stvari iz konteksta. Očigledno im je bilo toliko važno da oblate taj neverovatan duhovni događaj", rekao je Vučić.

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