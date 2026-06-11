- Posebno zabrinjava činjenica da se na video-snimku jasno vidi osoba sa kapuljačom kako namerno prilazi prostorijama i prosipa crvenu farbu po stranačkom objektu, čime želi da pošalje poruku mržnje, zastrašivanja i političke netrpeljivosti - navodi se u saopštenju Službe za informisanje OO SNS Surčin.

Dodaju da "ovo nije napad samo na prostorije jedne političke stranke, već napad na demokratsko pravo građana da slobodno podržavaju političku opciju po svom izboru i pokušaj da se nasiljem i pritiscima uguši političko delovanje ljudi koji svoj rad zasnivaju na razgovoru sa građanima i rezultatima koje ostavljaju iza sebe".

- Zahtevamo od Ministarstva unutrašnjih poslova i svih nadležnih institucija da hitno reaguju, identifikuju počinioca i utvrde da li iza ovog incidenta stoje organizatori i nalogodavci koji već mesecima u javnom prostoru podstiču atmosferu mržnje, podela i netrpeljivosti prema članovima i simpatizerima Srpske napredne stranke. Nedopustivo je da pojedinci, skrivajući se iza kapuljača i mraka, pokušavaju da šire atmosferu netrpeljivosti i pritisaka. Ovakvi postupci ne mogu i neće zaustaviti politički rad Srpske napredne stranke, niti će pokolebati naše članove i aktiviste koji svakodnevno rade u interesu građana - dodaje se u saopštenju.

Opštinski odbor SNS Surčin poručuje da će nastaviti još odlučnije da radi u interesu građana, da razgovara sa narodom i da se bori za dalji razvoj naše opštine i Srbije.

- Nasilje, mržnja i pokušaji zastrašivanja nikada neće pobediti pristojnu i uspešnu Srbiju - dodaje se u saopštenju.