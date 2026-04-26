"Izbori, kad god budu, biće u skladu sa ta četiri izborna zakona. To su izborni zakoni vezani za lokalne izbore, vanredne izbore, Zakon o izboru predsednika Republike i Zakon o Ustavnom sudu", rekao je Mrdić za Tanjug.

Naveo je da će od 4. do 7. maja u Kragujevcu, Nišu, Novom Sadu i Beogradu biti održana javna slušanja o tim izbornim zakonima na osnovu preporuka ODIHR-a, nakon čega bi oni trebalo da uđu u skupštinsku raspravu.

Mrdić je rekao da će izbori biti kada odredi predmetna nadležna institucija, ali je istakao da će SNS biti spremna za izbore i za borbu za pobedu.

"Izbori će biti kad ih odredi nadležna predmetna institucija. Da li će ti izbori biti u julu, na jesen, decembru ili u martu? Ja to ne znam. Ali znam da ćemo mi kao Srpska napredna stranka biti spremni za izbore i da se borimo za pobedu", istakao je Mrdić.

Dodao je da će se, prema najavi predsednika Aleksandra Vučića, oko Đurđevdana znati termin izbora i naglasio da je saglasan sa predsednikom da pre odabira datuma za izbore treba sagledati državne interese.

"Kad bude to u interesu države, verovatno se prate i sva dešavanja u regionu i na Bliskom istoku, a i što se tiče energetske i ekonomske krize. Dakle, izbori bi bili najbolji onda kada budu u interesu države. A znajući predsednika Vučića, on će uvek staviti interes države i njenih građana iznad stranačkog i svog interesa. Predsednik Vučić neće da gleda da budu izbori kada to našoj stranci odgovara, a nije to dobro za državu. Ne, nego kada to bude u interesu države i njenih građana i priključujem se tom stavu, jer nema ništa važnije od države Srbije", rekao je Mrdić.

Ocenio je da će kampanja pred sledeće izbore do sada biti najteža i izrazio nadu da će pobediti politika predsednika Vučića, kao i da će Vučić biti budući premijer Srbije.

Mrdić je ukazao na značaj dijaloga i naveo da je on uvek za dijalog.

"Blokaderi nisu naši neprijatelji, to su naši politički protivnici. Ja se samo nadam da ćemo ih pobediti na izborima kao i u ovih 15 lokalnih samouprava", rekao je Mrdić.