Rano jutros po srpskom vremenu došlo je do incidenta tokom večere Udruženja dopisnika Bele kuće u hotelu Washington Hilton, kada je Donald Tramp hitno evakuisan zbog pucnjave u blizini objekta.

Prema dostupnim informacijama, napadač je pokušao da probije bezbednosni punkt oko 20.40 časova po lokalnom vremenu i tom prilikom otvorio vatru. Na snimcima koji kruže mrežama vidi se kako naoružana osoba trči pored agenata, nakon čega oni reaguju i pucaju. Osumnjičeni, 31-godišnji Kol Tomas Alen iz Kalifornije, ubrzo je savladan i uhapšen pre nego što je stigao do glavne sale.

Svedoci navode da se čulo više hitaca, što je izazvalo paniku među zvanicama, od kojih su neki potražili zaklon ispod stolova.

Evakuacija je protekla uz određenu konfuziju. Prvo je izveden potpredsednik Džej Di Vens, dok je Tramp u tom trenutku ostao u sali, na svega desetak metara udaljenosti. Tek potom su pripadnici obezbeđenja prišli predsedniku i izveli ga, pri čemu je u jednom trenutku pao, što je izazvalo pitanja o samoj proceduri.

U incidentu je jedan agent pogođen, ali je zahvaljujući panciru prošao bez težih posledica.

Istraga je u toku, a motiv napada za sada nije poznat. Nadležni navode da nema naznaka da je u incident bilo uključeno više osoba.