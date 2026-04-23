Lider opozicije Dragan Đilas udario je na svog kolegu Srđana Milivojevića za koga je, tokom gostovanja na jednoj televiziji, rekao da je lažov.

-Važno je da pričamo istinu. Nije dobro kada sa naše strane postoje ljudi koji ne govore istinu, kada Andres Šider kaže da je većina ljudi u Evropi za evropski pokret i demokratsku opoziciju, a onda u naslovu jednog našeg medija piše samo "studentski pokret". Nije dobro kada neki ljudi koji su isto opozicija odu na isti skup u Barseloni gde sam bio i ja, i Marinika i Borko i kažu: 40 delegacija dalo podršku "Studentskoj listi". Tamo niko nije pričao o Srbiji, ja da vam kažem - rekao je Dragan Đilas.