Arno Gujon obratio se putem društvene mreže X Sandru Gociju i uputio mu otvoreni poziv na javnu debatu, jasno poručujući da je spreman da ukrsti argumente o ključnim političkim temama.

U svojoj objavi, Gujon je naveo da nije siguran da se Goci nalazi na njegovom političkom nivou, a kamoli na nivou predsednika Srbije, ali je uprkos tome izrazio spremnost da učestvuje u otvorenom i demokratskom dijalogu.

„Poštovani Sandro Goci, nisam siguran da ste uopšte na mom političkom nivou, a kamoli na nivou predsednika“, poručio je Gujon.

Ipak, naglasio je da u duhu otvorenosti želi da ponudi debatu u evropskom i demokratskom formatu, pred kamerama, kako bi se raspravljalo o važnim pitanjima koja se tiču Srbije i Evropske unije.

Gujon je predložio da se razgovor održi na Euronewsu u Briselu ili na nekoj od francuskih televizija u Parizu, poput BFM ili CNews, uz mogućnost da se debata vodi na francuskom ili engleskom jeziku, budući da, kako je naveo, ne govori italijanski, dok Goci ne govori srpski ni ruski.

Istakao je da bi teme razgovora bile demokratski procesi u Srbiji i Evropskoj uniji, sloboda govora, prava manjina, ali i šira pitanja evropskih vrednosti i budućnosti Evrope.

„Slažem se sa vašim ranijim izjavama da bi teme trebalo da obuhvate demokratske procese, slobodu govora i prava manjina, kako u Srbiji tako i u Evropskoj uniji. Možemo razgovarati i o evropskim vrednostima i budućnosti Evrope“, naveo je Gujon.

Na kraju poruke, dodatno je naglasio da Goci ima potpunu slobodu da izabere mesto održavanja debate, medij i jezik komunikacije.

„Dakle, gospodine Goci, vi birate mesto, vi birate medij, vi birate jezik. Pošteno? Lopta je u vašem dvorištu!“, zaključio je Gujon.

Ova objava izazvala je brojne reakcije na društvenim mrežama, a ostaje da se vidi da li će Goci prihvatiti izazov i pristati na javni duel.