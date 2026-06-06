Hrvatska platforma Phobs, koja je specijalizovana za rezervacije smeštajnih kapaciteta u nizu hrvatskih hotela, saopštila je da je bila meta hakerskog napada u kojem su ukradeni podaci većeg broja turista, koji su zatim dobili WhatsApp poruke u kojima su pozvani da uz rezervaciju dodaju podatke o platnoj kartici ili izvrše dodatnu uplatu za smeštaj.

U hakerskom napadu, čija je meta bilo oko 100.000 turista, ukradeni su ime i prezime gosta, telefonski broj, datumi dolaska i odlaska, kao i naziv hotela u kojme je rezervisan smeštaj, a hakeri su zatim pokušali da finansijski oštetite goste čije su podatke ukrali, prenosi hrvatski Indeks.

Hrvatska Agencija za zaštitu ličnih podataka je saopštila da je primila "više izveštaja o povredi ličnih podataka" u bezbednosnom incidentu čija je meta bio Phobs. Niz hrvatskih hotela već je obavestio goste koji su rezervisali smeštaj da ne nasedaju na lažne WhatsApp poruke u kojima se od njih traži da dostave podatke o platnoj kartici ili da izvrše dodatnu uplatu.

U filijali Phobs-a u Dubrovniku je potvrđeno da se dogodio bezbednosni incident koji je pogodio "određeni broj" njihovih klijenata, ali da financijski podaci klijenata nisu bili ugroženi.

"Dosadašnjom analizom utvrđeno je da događaj nije posledica kompromitacije baze podataka niti neovlašćenog prodora u infrastrukturu sistema.

Stručnjaci preduzimaju sve korake u skladu s propisima o ovom događaju", navodi se u saopštenju Phobs-a. Usluge Phobs-a koriste najveći hrvatski hoteli, a kompanija je prošle godine ostvarila prihod od 7,4 miliona evra, i dobit od 3,7 miliona evra.