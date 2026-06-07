Hrvatski "Večernji list" objavio je sraman tekst koji pokazuje da je za Republiku Hrvatsku najvažnije priznanje Beograda da je Srbija bila agresorkoji je napao druge narode, te da će im uvek jedini krivac biti predsednik Aleksandar Vučić.

Ovaj tekst je još jedan primer jednostranog i politički obojenog tumačenja ratova devedesetih godina, u kojem se čitava odgovornost za raspad bivše Jugoslavije i krvave sukobe pokušava pripisati isključivo Srbiji i srpskom narodu.

Iako očekivano, posebno zabrinjava to što se u tekstu potpuno zanemaruje složenost događaja koji su prethodili ratovima, kao i stradanja srpskog naroda tokom sukoba, uključujući progon više od 220.000 Srba tokom vojne operacije "Oluja“, dok je 1.877 poginulo i nestalo (podaci centra „Veritas”).

U tekstu, naime, oni smatraju da Srbija i predsednik Vučić moraju da priznaju da "je glavni vinovnik rata uvek bio zvanični Beograd".

“Srbija nije prošla svoju katarzu, ona i dalje živi u mitu da je, što se Hrvatske tiče, rat počeo 5. avgusta 1995., Olujom, a da je završio NATO-ovim bombardovanjem Srbije 1999. I Vučić održava taj mit, po kom su Srbi uvek žrtva, a Hrvatska i NATO agresori. Beogradskoj politici ne pada na pamet da prizna da je glavni vinovnik rata uvek bio zvanični Beograd, da je počeo četiri godine pre Oluje, pri čemu je Beograd podstaknuo i finansirao agresiju na Hrvatsku, potom na BiH, na kraju i na Kosovo. Kad govore o NATO-ovom bombardovanju, u Beogradu nikad neće objasniti kontekst zašto je uopšte došlo do njega. Pa stoga što ni nakon osam godina destabilizacije i napada na druge narode Srbija nije prestala, nego je, naprotiv, preduzela vojnu ekspediciju i na Kosovo i u roku od nekoliko dana vojnom silom i zločinima naterala milion Albanaca u izbeglištvo. Žele li, dakle, da uđu u EU, Srbija će javno morati da prizna šta je radila i obećati da odustaje od politike imperijalnog osvajanja teritorija okolnih naroda", glasi deo teksta u Večernjem listu.

Sudeći po reakcijama na mrežama, Hrvatskoj je očigledno najvažnije priznanje Beograda da je imperijalna Srbija bila agresor koji je napao druge narode, neka okrive Slobu Miloševića, svejedno, ali moraju proći katarzu.

Komentari ispod objava o ovoj temi samo se nižu.

Srbi su prepoznali njihove namere, I pisali im da je bolje da "gledaju u svoje dvorište".

- Oduvek smo im bili trn u oku. Ako je neko agresor, onda je to RH. Tako je bilo oduvek.

- Mogli bi da gledaju malo svoje probleme, jer nije da ih nemaju.

- Ljubomora se javlja kad je neko bolji od vas. Tako da sve je jasno kao dan.

- Koga briga za Hrvate i njihovo mišljenje.

- Ma mogu samo da skiče, nekako nas sve baš zabole za to šta je njima važno!

Jedan od najupečatljivijih komentara ispod ove objave bio je:

- Za Piculiće bi moglo da postane najvažnije da gledaju malo svoja posla, a ne da sprovode ovde propale obojene revolucije!

Sada je ponovo očigledno da su se upregle i hrvatske službe i mediji i cela “blokadna kuharica i kuhinja”, jer treba smeniti Vučića koji neće ispuniti ove “uvjete”.

I zato dražesni doček za “drage studente srpske” u Splitu, Varaždinu… i zato Severina “puna ljubavi"... Kad ono, traže se podobni i pogodni da žigošu.

Od Srbije se traži da prihvati ono na šta predsednik Aleksandar Vučić nikad neće pristati.

Jasno je da im smeta politika koju vodi Srbija, zasnovana na zaštiti nacionalnih interesa i samostalnom donošenju odluka. Istovremeno im teško padaju i uspesi koje Srbija ostvaruje na međunarodnom planu, što se moglo videti i tokom nedavne posete predsednika Vučića Kini, kada su blokaderi i njihova antisrpska podrška iz Hrvatske nedvosmisleno pokazali koliko ih to boli.