Iako su im usta puna Evrope i poštovanja zakona koji važe u EU, pripadnici srpske opozicije su juče u Skupštini Srbije pokazali svoje pravo lice i nisu glasali ni za jedan evropski zakon! Svoje nepoštovanje Skupštine su pokazali i time što se na sednici pojavilo samo 27 od ukupno 97 opozicionih poslanika.

Očigledno je da opoziciji nije u interesu da se u Skupštini Srbije usvajaju evropski zakoni.

To najbolje pokazuje podatak da opozicioni poslanici nisu glasali za Zakon o sprečavanju i suzbijanju trgovine ljudima, kao ni za potvrđivanje konvencije o Birou evropske konferencije civilnog vazduhoplovstva.

Takođe, opozicija nije glasala ni za potvrđivanje sporazuma između EU i Srbije o pridruživanju Srbije programu „EU for Health“ za zdravstvo!

Sada je čak i njihovim pristalicama jasno da se pripadnici opozicije ne bore za evropsku Srbiju, niti ih zaista zanima evropski put. Oni žele to da spreče, a sa druge strane, sebe predstavljaju kao Evropljane.

Inače, druga redovna sednica prolećnog zasedanja Skupštine Srbije završena je juče danom za glasanje, u kojem su narodni poslanici izglasali sve predloge zakona i potvrdili sve sporazume i odluke sa dnevnog reda.

Skupština je izglasala više zakona koje je predložila Vlada Srbije, među kojima su Zakon o zaštiti potrošača, Zakon o izmenama i dopunama Zakona o trgovini, Zakon o trgovačkim praksama za određene vrste proizvoda. Poslanici su izglasali i Zakon o uspostavljanju i funkcionisanju sistema za upravljanje kohezionom politikom, Zakon o sprečavanju i suzbijanju trgovine ljudima i zaštiti žrtava, Zakon o izmenama i dopunama Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara.

Skupština je usvojila i Zakon o izmenama Zakona o transportu opasne robe, Zakon o izmenama i dopunama Zakona o carinskoj službi, kao i Zakon o istraživanju nesreća u vazdušnom, železničkom i vodnom saobraćaju.

Poslanici Skupštine Srbije usvojili su i više predloga zakona kojim se potvrđuju međudržavni i međunarodni sporazumi koje je potpisala Vlada Srbije ili druge državne institucije. Usvojeni su zakoni kojima se potvrđuju sporazum između Vlade Srbije i Vlade Azerbejdžana o razvoju, projektovanju, izgradnji i upravljanju elektrane sa gasno-parnim ciklusom u Srbiji (gasna elektrana kod Niša), Konvencija o Birou Evropske konferencije civilnog vazduhoplovstva, sporazum između Srbije i Japana o podsticanju i zaštiti ulaganja, sporazum između Vlade Srbije i Vlade Uzbekistana o uzajamnom podsticanju i zaštiti ulaganja.

Parandilović pijan bauljao po sali i pušio!



Tokom sednice parlamenta u centru pažnje je bio Miloš Parandilović iz Pokreta Novo lice Srbije koji je po mišljenju prisutnih bio u vidno alkoholisanom stanju, a on je u jednom trenutku čak i zapalio cigaretu, što je, naravno, strogo zabranjeno. Na kraju je morala da reaguje Ana Brnabić, koja je mu je izrekla opomenu po članu 109.

„Zbog čega meni?“, vikao je Parandilović, na šta mu je predsednica Skupštine Srbije odgovorila:

- Zato što nemate pojma o čemu pričate, jedva reči izgovarate - istakla je ona oponašajući Parandilovića i dodala:

- Kada se malo otreznite možda bi ponovo mogli da uzmete reč. Malo da se otreznite, malo hladna voda, pa da se vratite. E zbog toga opomena po članu 109.