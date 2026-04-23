Među blokaderima se sve češće može primetiti ista slika - konstantne svađe, međusobna optuživanja i nedostatak jasnog jedinstva. Umesto da energiju usmere ka bilo kakvom cilju, oni je troše na unutrašnje sukobe, koji su iz dana u dan sve veći i glasniji.



Poslednji u nizu ovakvih ispada su uvrede kojima su se na društvenoj mreži Iks međusobno počastili blokaderi, među kojima je bio i Marko M, poznat pod nikom Kristal Met Dejmon.

Sve je počelo kada je on na tvit Pavla Grbovića o opoziciji napisao "sram te bilo", što je izazvalo lančanu reakciju. Ubrzo je dobio odgovor da njega treba da bude sramota, a onda je uzvratio skandaloznom psovkom.

-Neće usput nego zajedno sa glavnim nosiocem opozicione borbe, a koji iz razumljivih razloga ne može jasno da se politički profiliše - napisao je Grbović, nakon čega je dobio gomilu uvredljivih komentara od strane blokadera:

-"Sram te bilo, Pavle.", "Možeš mojoj agendi da popu*** ku***" - bili su samo neki od komentara na pomenutoj mreži.