Sve dublji jaz između blokadera i opozicije sada je i javno ogoljen. Iako se mesecima predstavljaju kao deo istog fronta, poslednji potezi pokazuju da poverenje očigledno ne postoji, a koordinacija je svedena na minimum. Najnoviji dokaz za to jeste činjenica da studenti blokaderi uopšte nisu pozvani na sastanak opozicije održan sinoć.

Za istim stolom našli su se predstavnici gotovo svih opozicionih opcija – od NPS-a, SSP-a i ZLF-a, do PSG-a, SRCE-a i drugih pokreta – ali mesta za blokadere nije bilo. Ovakav razvoj događaja dodatno potvrđuje da su odnosi zahladneli i da svako vodi svoju politiku, bez jasne strategije i zajedničkog cilja.

Zanimljivo je da je situacija pre samo nekoliko meseci bila drugačija. U julu 2025. godine opozicija je pokušala da uključi studentski pokret u razgovore, ali su tada blokaderi odbili poziv, dok je inicijativa „Proglas“ ocenila da takav sastanak nema dovoljnu reprezentativnost. Sada, kada je poziv izostao, postaje očigledno da su mostovi dodatno porušeni.

Kako su na i na lažovskim medijima priznali na sastanak nisu pozvani studenti blokaderi iako je jula 2025.godine bilo konkretnog poziva studentskom pokretu, koji je sada izostao.

