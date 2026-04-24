U pauzama od glumačkih angažmana Nenad Jezdić je okupiran poljoprivrednim poslovima u selu Zabrdica, gde već godinama živi na imanju koje je izolovano od gradske vreve.

On je godinama u srećnom braku sa suprugom Sarom, sa kojom ima četvoro dece. Jezdićeva supruga se nikad ne pojavljuje u javnosti. Glumac izbegava da o supruzi govori za medije, ali je u nekoliko navrata istakao da mu je porodica najveća snaga.

- Kada sam rekao "da", da li u crkvi, pred svedocima, u opštini, sećam se svoje prve pomisli: "Sad daj sve od sebe da ovo tvoje 'da' nikada ne bude ukaljano". Biti vitez, biti čojstven, sve žene pored sebe držim kao malo vode na dlanu… To je nešto čime se ja vodim - objasnio je Nenad Jezdić u jednom intervjuu.

Glumac je svojevremeno objasnio da Sara ni po koju cenu ne želi da se eksponira, te da se zbog toga sa njim nikada ne pojavljuje na događajima u prestonici.

Sve što je naučio od svog oca danas prenosi na svoje četvoro dece, kojima daje primer da kada je čovek uporan i istrajan može ostvariti ciljeve i postići veliki uspeh na nekoliko životnih polja.

- Deci jedino pomažemo ukoliko im damo pravi primer. Jedna mudrost kaže: "Ako hoćeš da menjaš svet, prvo počni od sebe" - rekao je Jezdić za "Gloriju" i dodao:

- Čini mi se da što se više opiremo našim lošim principima, to smo sadržajniji i uspešniji kao ljudi, kao ličnosti.

Venčanje u svetinji

Nenad i Sara Jezdić venčali su se u leto 1996. godine u manastiru Visoki Dečani na Kosovu. Intimnoj ceremoniji prisustvovali su članovi dve porodice, kao i bliski prijatelji iz sveta glume, među kojima i Rastko Lupulović, danas otac Ilarion.

‒ Sa kolegom sa klase Nenadom Jezdićem prvi put sam došao u manastir 1992. godine, posle prve godine glume. Život računam od tada i do tada ‒ otkrio je jednom prilikom.

Posle ceremonije venčanja, mladenci su prenoćili u konaku manastira i sutradan krenuli nazad za Beograd, dok je Rastko, opčinjen Visokim Dečanima i blagodeti koju je osetio tokom boravka u jednoj od najvrednijih srpskih srednjovekovnih svetinja, rešio da ostane na Kosovu i Metohiji.

BONUS VIDEO: