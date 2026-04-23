Poslanici Skupštine Srbije danas su nastavili rad druge redovne sednice a glasaju o svih 40 tačaka dnevnog reda druge redovne sednice prolećnog zasedanja.

Tek što je počelo zasedanje Skupštine a već su stigle ozbiljne optužbe na račun opozicije. Poslanik SNS-a Nebojša Bakarec na društvenoj mreži "X" nazvao ih je neradnicima.

- 10:10 časova, četvrtak 23.4.2026. Dan za glasanje u Skupštini. Poslanici većine su tu, nas 140, radimo. Od 97 poslanika opozicije, prisutno je njih 24. Neradnici, primaju platu za nerad. Na dnevnom redu je 40 proevropskih zakona, i danas oko 300 besmislenih amandmana (svi glase "briše se") koje su podneli poslanici opozicije, koji neće da rade i podrže ni svoje amandmane! Kosmički bednici neradnici! Poslanici opozicije su glasali protiv gradnje metroa u Beogradu i protiv gradnje gasne elektrane u Nišu! Neverovatne štetočine iz opozicije - napisao je Bakarec.