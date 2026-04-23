Predsednik Republike Srbije i Vrhovni komandant Vojske Srbije Aleksandar Vučić obratio se danas i čestitao Dan Vojske Srbije.

- Vojska Srbije danas predstavlja snažan i pouzdan stub sigurnosti i mira naše zemlje, simbol snage države i oslonac svim građanima. Živela Vojska Srbije! Živela Srbija! - istakao je Vučić na Instagram nalogu "avucic".

- Hvala vam što ste tu uvek za svoju državu i za svoju Srbiju. Srbija se opredelila za vojnu neutralnost i tu vojnu neutralnost ljubomorno će da čuva i brani. Zato ćemo nastaviti da ulažemo u vas da bi svako dete bilo sigurno u našoj zemlji. Živela Vojska Srbije, živela Srbija - rekao je Vučič.

