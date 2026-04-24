Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se javnosti nakon otvaranja vidikovca na Kuli Beograd, ističući da je upravo vera u velike snove bila ključna da se ovakav projekat završi uprkos brojnim preprekama.

Govoreći o značaju ovog projekta, Vučić je naglasio koliko je ponosan na ono što je urađeno i koliko se Beograd promenio u poslednjim godinama.

– Toliko sam ponosan na ovo što smo napravili. Ne možete da mi kažete da su one močvare, zmijarnici i špricevi od droge bili lepši od ovog što danas vidite. To niko ne može da kaže. Ja verujem u snove, u rad i posvećenost – rekao je Vučić.

Posebno je istakao poruku koju svakodnevno prenosi svom najmlađem sinu, naglašavajući koliko je važno postaviti visoke ciljeve.

– Učim ga da podigne lestvicu visoko, da sanja velike snove. Jer ako ne sanjaš velike snove, nikada ih nećeš ni ostvariti – poručio je predsednik.

Dodao je da put ka ostvarenju takvih snova nikada nije lak i da je pun prepreka.

– Kada sanjaš velike snove i želiš da ih ostvariš, nailaziš na milion prepreka – rekao je on.

Vučić se osvrnuo i na reči bivšeg američkog predsednika Ruzvelta, ističući da je najvažnije biti među onima koji se bore, a ne među onima koji samo posmatraju i kritikuju.

– Kako je Ruzvelt rekao, uvek ima mnogo onih koji dobacuju sa strane. Ali na kraju, sva slava pripada onima koji su u ringu, onima koji se bore za svoje ideale i snove – rekao je Vučić.

Naglasio je i da ti snovi ne treba da budu lični, već usmereni ka opštem dobru i boljitku građana.

– To nisu snovi koji treba da donesu korist pojedincu, već narodu i državi – istakao je.

Govoreći o izazovima kroz koje je prošao, Vučić je podsetio da nije odustajao ni u trenucima kada su pritisci bili najveći.

– Borili smo se, izdržali sve, uprkos mesecima i mesecima demonstracija. I uspeli smo da završimo ono što smo započeli – rekao je.

Na kraju, zaključio je da je cilj bio da Beograd postane moderna evropska metropola.

– Uspeli smo da napravimo Beograd kao pravi veliki grad, najlepši u jugoistočnoj Evropi. I to je na ponos svih građana Srbije, ne samo Beograda. I takve projekte radimo širom zemlje – poručio je predsednik.