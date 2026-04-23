Izveštaji srpskih lekara koji su nedavno pregledali generala Ratka Mladića u haškoj pritvorskoj bolnici su kompletirani, a podnesak za njegovo puštanje na lečenje u Srbiji će Mehanizmu biti podnet u narednim časovima, izjavio je generalov sin Darko.

- Piše se podnesak koji će biti fajliran u toku sledećih nekoliko časova - rekao je Darko, te dodao da će podnesak biti predat u elektronskoj formi.

On je naveo da je zdravstveno stanje generala Mladića, koji je 10. aprila doživeo moždani udar, nepromenjeno, te da mu je danas u poseti bila i supruga Bosiljka.

General Ratko Mladić imao je 10. aprila moždani udar i teško zdravstveno stanje mu se još više pogoršalo, jer ima ozbiljne neurološke, kardiovaskularne i nefrološke probleme.

Već dve pune godine je u zatvorskoj bolnici, posljednjih godinu i po dana je vezan za krevet, a Mehanizam za krivične sudove u Hagu odbija da ga pusti na privremeno lečenje.