Darko Mladić, koji se vratio iz posete ocu, rekao je da ako general ne bude pušten na privremenu slobodu radi lečenja, to će značiti da se Hag opredelio za smrtnu presudu.

„Vratio sam se sinoć iz posete. Poseta je trajala tri sata, ali on je samo pola sata mogao da ostane budan. I rekao je samo par reči. Uspeo je da me prepozna. U poseti je bila i moja majka“, rekao je Darko Mladić.

Darko kaže da se iz Haga vratio zajedno s lekarima iz Srbije, kao i da sledi njihov izveštaj koji će biti sastavni deo podneska, a kojim će se tražiti da general Mladić bude pušten na lečenje u Srbiju.

„Nema više smisla da general prolazi ovo mučenje. Terapija je promenjena neposredno pre dolaska naših lekara. Naši lekari su rekli da se još nešto mora promeniti. Ali ne smem o tome da govorim jer je poverljivo i biće deo našeg podneska“, naveo je Darko Mladić.

On je dodao da je pitanje da li će generalu moći da se pomogne i u Srbiji, jer je šteta već načinjena.

Mladić je podsetio je da je njihov prethodni zahtev za privremeno puštanje radi lečenja odbijen uz obrazloženje da se to može dogoditi samo ako bude akutno i terminalno bolestan.

„Evo, sada je ta faza. Ako ga ne puste sada, to znači da su se opredelili da izvrše smrtnu presudu“, rekao je Darko Mladić, i dodao da se ipak nada da će general biti pušten.

Ispunjeni svi uslovi da Mladić bude pušten u Srbiju

Advokat Branko Lukić iz tima odbrane generala Ratka Mladića izjavio je danas da su već ispunjeni svi uslovi da general bude pušten na privremenu slobodu zbog lečenja.

„I sam Tribunal je rekao da ga drže na palijativnoj nezi. Više ga ne leče, nego mu samo olakšavaju muke koje trenutno ima. On vrlo teško sedi, a kamoli da se kreće. Ako ima imalo ljudskosti, on bi morao biti pušten na lečenje u Srbiju“, istakao je Lukić.