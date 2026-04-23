Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sa oduševljenjem je prošle nedelje prihvatio poziv Sandra Gocija za debatu na televiziji N1, da bi sada generalni sekretar Evropske demokratske partije (EDP) izneo laži na račun Vučića, dok se N1 ućutao po tom pitanju.

Vučić odbio debatu i pobegao?! Goci je slagao i nije trepnuo.

"Nakon što je prvobitno prihvatio, Vučić je odlučio da ne sprovede poziv", kaže između ostalog Goci.

Ovim povodom, na društvenoj mreži X oglasio se ministar za evropske integracije Srbije, Nemanja Starović.

-Baš hrabro od tebe da tvituješ „ako smeš“ odmah nakon što je Aleksandar Vučić rekao „da“, a ti si se spasio u poslednji čas tako što je tvoj N1 isključio debatu. To nije hrabrost, Sandro. To je politički ekvivalent tome da nekoga izazoveš na dvoboj, pa se sakriješ iza mame kad se on pojavi - napisao je Nemanja Starović.





Podsetimo, blokaderski N1 je odbio da ugosti Vučića i Gocija i time, jasno je svima, spasio generalnog sekretara EDP.

Predsednik Vučić je prošle nedelje rekao:

"Pozivam gospodina Gocija na televizijsku debatu baš na televiziji N1, pošto je on izrazio želju da dođe sa mnom u debatu i ja ga molim da dođe sa mnom u debatu. Ja prihvatam sa oduševljenjem baš na televiziji N1. Verujem da će mi uputiti poziv, a ako mi ne upute poziv, pokazaće se da su gospodin Goci i ljudi sa N1 lažovi, u šta ja ne verujem. Nemoguće je da je Goci lažov".

Međutim, ispostavilo se da Goci jeste lažov, baš kao i televizija N1.

