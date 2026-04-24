U noći između srede na četvrtak desio sed užasan vandalizam kada je oskrnavljena Pravoslavna crkvu Preobraženja Gospodnjeg u samom centru Zagreba!

Tim povodom oglasila se Mitropolija zagrebačko-ljubljanska, koja je objavila i fotografije nastale nakon sramnog čina.

- Na Cvetnom trgu u Zagrebu, u četvrtak, 23. aprila, u jutarnjim časovima uočeni su tragovi vandalizma na Sabornom hramu Preobraženja Gospodnjeg i oko njega. Tokom noći, nepoznati počinilac je bacao stolice i druge predmete iz obližnjih ugostiteljskih objekata prema ulazu u hram, ogradi i porti. Razbijen je stari vitraž na hramu i uništena je ulazna rasveta, čime je pričinjena materijalna šteta - navela je Mitropolija, i dodala:

- U našem izveštavanju nastojimo da prenosimo događaje koji svedoče život i radost Crkve, ali se, nažalost, povremeno beleže i ovakvi incidenti. Istovremeno, želimo ohrabriti verni narod da s poverenjem i mirom nastave da dolaze u svoj hram, koji ostaje mesto molitve, sabranja i zajedništva, otvoreno za sve.

Komentarišući ovaj jezivi događaj, predsednik Dokumentaciono-informacionog centra „Veritas“ Savo Štrbac kaže da je ovo oblik izražavanja mržnje prema Srbima i pravoslavlju u Hrvatskoj, kao i da su ovakvi incidenti, nažalost, postali uobičajeni.

„Osuđujem ovaj napad koji je samo nastavak kontinuiranih napada na Srbe u Hrvatskoj. Kada se pogleda šta se sve dešavalo u Hrvatskoj u poslednjih godinu dana, ovde se radi o blažem obliku izražavanja mržnje prema Srbima. Međutim, ovo je i još jedan pokazatelj koliko su Srbi nepoželjni u Hrvatskoj“, upozorava Štrbac.

On je napomenuo da su izlivi mržnje prema Srbima sve drastičniji i češći, kao i da se situacija pogoršala posle prošlogodišnjeg Tompsonovog koncerta u Zagrebu.

„Navikli smo da se ovakve stvari dešavaju sve češće i, prema podacima Srpskog narodnog vijeća, evidentirano je više od 500 napada na Srbe i njihovu imovinu. Procenjuje se da je realni broj incidenata čak tri puta veći. Zabrinjava činjenica da se broj napada ozbiljno povećao u poslednje vreme“, zaključio je Štrbac.

Predsednik Samostalne demokratske srpske stranke (SDSS), poslanik Milorad Pupovac ocenio je zastrašujućom vest o vandalizmu pravoslavne crkve u Zagrebu, ali ističe da ga to ne čudi s obzirom na to da pojedini desni mediji organizuju kampanju protiv SPC.

„Ne čudi me ovo nakon što pojedini desni mediji organizuju kampanju protiv Srpske pravoslavne crkve, njenih vera i sveštenstva, crtajući je kao izvor svekolikog zla, što ljudi pod različitim uticajima posežu za takvim aktima nasilja, vandalizma i nečega što narušava uznapredovali oblik verskih sloboda u Hrvatskoj i među pravoslavnim vernicima“, navodi Pupovac.

Tri napada na Srbe za samo sedam dana

Početkom novembra, u samo sedam dana u tri hrvatska grada zabeležena su tri odvojena incidenta u kojima su mete bili građani srpske nacionalnosti.

Kako navode mediji, prvo je sprečen fizički napad na grupu karatista iz Srbije koji su učestvovali na međunarodnom turniru u Rijeci. Prema svedočenjima prisutnih, grupa mlađih muškaraca pokušala je da uđe u sportsku dvoranu gde su se održavala takmičenja, uz uzvike „Srbe na vrbe“ i druge uvredljive parole. Policija je brzo reagovala i sprečila veći sukob. Takođe, u Splitu su napadnuti učenici iz Subotice koji su učestvovali na manifestaciji kulturne razmene, dok su u Karlovcu nepoznate osobe razbile stakla na automobilu sa srpskim registarskim oznakama.

Hrvatski premijer: Ustaški pozdrav „Za dom spremni“ je normalan

Nakon što je hrvatski premijer Andrej Plenković izjavio da je ustaški pozdrav „Za dom spremni“ logičan i normalan, oštro je reagovao Aleksandar Vučić.

- Sve što Plenković kaže i radi za mene je logično odavno. To da je ustaštvo podobna ideologija u Hrvatskoj odavno je logično. Nemojte da zaboravite da ja kao predsednik Srbije ne mogu da odem u Jasenovac da položim cvet pošto je to jedan strašan zločin i užasna provokacija, onda vam je sve jasno - rekao je Vučić.



