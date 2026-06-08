Sezona godišnjih odmora je u punom jeku, a osim lepih uspomena sa putovanja, kući možete doneti i neželjene "suvenire" – stenice. Ovi uporni insekti lako se prenose iz hotela, autobusa, vozova i aviona, a zatim završavaju u koferima, garderobi i na kraju u vašem domu.

Mnogi veruju da su stenice problem isključivo jeftinog smeštaja, ali stručnjaci upozoravaju da se mogu pojaviti čak i u luksuznim hotelima. Razlog je jednostavan – najčešće ih prenose sami gosti.

Zbog toga stručnjaci preporučuju da na putovanje ponesete jedan jednostavan, ali veoma koristan predmet – lepljivi valjak za skidanje dlačica sa odeće.

Lepljivi valjak može otkriti stenice pre nego što stignu do kofera

Prema savetima stručnjaka za kontrolu štetočina, mali lepljivi valjak može pomoći u uklanjanju stenica sa obuće i garderobe pre nego što završe među vašim stvarima.

Po povratku u hotelsku sobu preporučuje se da najpre odete u kupatilo, a zatim valjkom pređete preko cipela, nogavica, šavova odeće i drugih mesta na kojima se insekti mogu sakriti.

Ako na lepljivoj površini primetite sitne tamne ili crvenkaste tragove, moguće je da su u pitanju ostaci stenica, što je signal da detaljno pregledate garderobu i prtljag.

Nikada ne spuštajte kofer odmah na krevet

Jedna od najčešćih grešaka koju putnici prave jeste odlaganje kofera na krevet odmah po ulasku u hotelsku sobu.

Stručnjaci savetuju da prtljag privremeno ostavite u kadi ili tuš-kabini dok pregledate prostoriju. Posebnu pažnju treba obratiti na šavove dušeka, uzglavlje kreveta, pregibe posteljine i tapacirani nameštaj, jer se stenice najčešće kriju upravo na tim mestima.

Neki putnici koriste i fen za kosu ili peglu za paru kako bi toplota podstakla insekte da izađu iz svojih skrovišta, što olakšava njihovo uočavanje.

Ukoliko primetite bilo kakve znakove prisustva stenica, odmah obavestite osoblje hotela i zatražite drugu sobu, po mogućstvu što dalje od problematične lokacije.

Šta uraditi po povratku sa putovanja?

Čak i ako tokom odmora niste primetili stenice, stručnjaci preporučuju dodatne mere opreza nakon povratka kući.

Sve stvari iz kofera trebalo bi oprati na višim temperaturama, uključujući i garderobu koju niste nosili. Takođe, preporučuje se da odeću nakon pranja dodatno osušite u sušilici na toplijem programu.

Posebnu pažnju treba posvetiti i samom koferu. Potrebno ga je detaljno očistiti, naročito rajsferšluse, uglove i šavove u kojima se insekti mogu sakriti.

Ove jednostavne mere mogu značajno smanjiti rizik da se stenice usele u vaš dom i pretvore povratak sa odmora u dugotrajan problem.