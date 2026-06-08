Ono što je još važnije je činjenica da će. po broju učesnika EXPO 2027 koji se održava u Srbiji biti najuspešniji u istoriji te manifestacije.

Čak ni blokaderski tabloid Danas nije mogao to da sakrije i objavio je u štampanom izdanju u rubrici Pitanja i odgovori pitanje koje su postavili mnogim blokaderskim perjanicama.

Jedno od pitanja je bilo:

"Kako komentarišete to što je broj prijavljenih učesnika EXPO u Beogradu znatno premašio broj učesnika prethodne izložbe?"

Blokaderske perjanice nisu krile zajedljivost i mržnju prema uspesima Srbije, ali čak i oni su priznali da su to činjenice.