Ono što je još važnije je činjenica da će. po broju učesnika EXPO 2027 koji se održava u Srbiji biti najuspešniji u istoriji te manifestacije.
Čak ni blokaderski tabloid Danas nije mogao to da sakrije i objavio je u štampanom izdanju u rubrici Pitanja i odgovori pitanje koje su postavili mnogim blokaderskim perjanicama.
Jedno od pitanja je bilo:
"Kako komentarišete to što je broj prijavljenih učesnika EXPO u Beogradu znatno premašio broj učesnika prethodne izložbe?"
Blokaderske perjanice nisu krile zajedljivost i mržnju prema uspesima Srbije, ali čak i oni su priznali da su to činjenice.
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